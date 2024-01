Másfél millióhoz közelít a boltvezetők bére

Negyedszer emel bért 24 hónap alatt az egyik német diszkontlánc magyarországi leányvállalata, ahol a boltvezetők akár már bruttó 1,4 millió forintot is kereshetnek. Ott az értékesítés és a logisztika területén, valamint az irodai munkakörökben is egységesen 12 százalékos béremelésben részesültek január 1-jén a munkatársak. Az Aldi után megnéztük azt is, más bolthálózatoknál mi a helyzet: a SPAR már terítette a lapokat, de az Auchannál is hamarosan egyezség születhet.