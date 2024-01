Sokan hibáznak az italcsomagolás visszaváltásánál, erre érdemes figyelni

A régi italcsomagolást tilos bedobni az automatákba – figyelmeztet az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) közleményében. Arra is felhívták a figyelmet, hogy csak az dobjon majd italospalackokat az automatákba, aki a visszaváltási díjat ki is fizette vásárláskor, a palackon pedig rajta van az előírt logó, feliratozás és a visszaváltási díj összege is.