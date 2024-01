Hitelboommal indult az év, de nem árt résen lenni

Mindig kérjenek több banktól is ajánlatot, alaposan tájékozódjanak egy hitelfelvétel előtt, ezzel is tovább élénkítve a bankok közötti versenyt – ezt javasolja a Gazdasági Versenyhivatal a hitelt felvevő vállalkozásoknak és magánszemélyeknek. A hatóság kifejtette az álláspontját az Indexnek az év első napjaiban kitört kamatcsökkentési lázról.

Kamatcsökkentési láz kezdett el tombolni a lakáshitelpiacon – ahogy arról az Index is beszámolt, miután az új év beköszöntével több kereskedelmi bank is 7 százalék alatti teljes hiteldíjmutató (THM) mellett kínált lakáshitelt egy 600 ezer forintos havi jövedelemmel bíró családnak. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerint a THM-plafon 6 millió forinttal csökkentette eddig az átlagos családok hitelköltségét. Célba talált a kormány csúcsfegyvere című írásunkban pedig a Magyar Nemzeti Bank hitelstatisztikai adatközlését dolgoztuk fel, amelyből kiderült, hogy a személyi hitelek esetében az átlagos hitelköltség-mutató csökkent, az új szerződések értéke pedig már tavaly novemberben emelkedett az előző hónaphoz képest.

Az új lakáscélú hitelszerződések közel egészét éven túli kamatfixálás mellett kötötték a háztartások a hitelintézetekkel, a kamatfixálás átlagos hossza 149 hónap volt. A lakossági ügyfelek számára a babaváró támogatáshoz kapcsolódóan nyújtott hitelek új szerződéses összege novemberben 33,6 milliárd forint volt. A program kezdetétől 2023. november végéig összesen 2328 milliárd forint értékben kötöttek ilyen szerződést a háztartások a hitelintézetekkel. A mostani adatokra érdemi hatást gyakorolhatott, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági (akkor még gazdaságfejlesztési) miniszter javaslatára és a Magyar Bankszövetség támogatása mellett a kereskedelmi bankok október 9-től önkéntes kamatplafont alkalmaznak.

A kereslet beindításához ez kellett

Sőt, a bevezetőben említett aktuális ajánlatokban már az érhető tetten, hogy az eddigi 8,5 százalékról 7,3 százalékra csökken a lakáshitelek maximális THM-je 2024 januárjától. A kereskedelmi bankok élénkülő versenye kapcsán az Index kíváncsi volt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) álláspontjára is. A hatóság Közszolgálati Kommunikációs és Külkapcsolati Irodájánál mindenekelőtt emlékeztettek arra, Rigó Csaba Balázs elnök hogyan reagált október 3-án a fejleményekre:

A kereslet beindítása elengedhetetlen a befagyott hitelezési piacon. Az önkéntes kamatplafonok kimozdíthatják a hitelpiacot a jelenlegi állapotából. A hitelfelvevők jobban járnak, ha egy alacsonyabb kamatszint alatt versenyeznének egymással a pénzintézetek.

Mindezek alapján a GVH üdvözli a hitelezési piacon folyamatosan élénkülő piaci versenyt, azzal ugyanis a hitelfelvevő fogyasztók jól járnak, valamint a hitelezés bővülése hozzájárul a gazdasági növekedés beindításához is. A versenyhivatal már októberben rávilágított, hogy a piaci verseny kibontakozását támogathatja – csökkenő kamatkörnyezet esetén – az önkéntes kamatplafonok mértékének rendszeres felülvizsgálata. Ennek megfelelően az elmúlt időszakban elindult kedvező folyamatok döntő mértékben annak köszönhetők, hogy a nemzetgazdasági tárca – akkori nevén Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) – és a Magyar Bankszövetség a decemberi tárgyalásaik során az októberben meghatározott önkéntes kamatplafon további csökkentésében állapodtak meg.

Nyomatékosították, ennek értelmében a pénzintézetek a lakáshiteleik kamatát januártól úgy alakítják, hogy azok teljes hiteldíjmutatója (THM) a korábbi 8,5 százalék helyett maximum 7,3 százalékos legyen. A GVH emellett szintén fontosnak tartja kiemelni, hogy

a kamatplafonok alatt érdemi verseny bontakozott ki a bankok között, ami szintén kedvező a hitelt felvenni szándékozó fogyasztók számára, egyben mutatja a piaci verseny erejét.

Megkeresésünkre emlékeztettek: a Gazdasági Versenyhivatal alapvető feladatai között szerepel a versenypártolás, amelynek keretében a nemzeti versenyhatóság a rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik a verseny érdekében befolyásolni az állami döntéseket. Ebből következően a nemzeti versenyhatóság pártolja a kormány és a bankszövetség közötti folyamatos egyeztetést, illetve azt, hogy a bankok fokozottabb hitelezési versenybe kezdtek.

Több ajánlatot is érdemes bekérni

A GVH továbbra is azt javasolja a hitelt felvevő vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, hogy mindig kérjenek több banktól is ajánlatot, alaposan tájékozódjanak egy hitelfelvétel előtt, ezzel is tovább élénkítve a bankok közötti versenyt. A nemzeti versenyhatóság egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy a rendelkezésére álló eszközeivel kiemelt figyelmet fordít arra, hogy tovább élénküljön a piaci verseny a hitelpiacon, illetve ne alakuljon ki versenykorlátozó együttműködés a piaci szereplők között.

(Borítókép: Németh Emília / Index)