Nagyot kaszálhatott, aki ide tette a pénzét

Újabb történelmi csúcsot ütött a BUX-index 62 800 forintnál a pénteki kereskedés során – jelezte az Indexnek Rácz Balázs, az MBH Bank tőkepiaci elemzője. A hazai tőzsde így már több mint 3,5 százalékot emelkedett az új év első kereskedési napjaiban. A BUX csúcsdöntésében elsősorban az OTP és a Magyar Telekom játszott szerepet. Az euróval és a dollárral szemben mérsékelten gyengült a forint a mögöttünk álló héten. A bitcoin piacán történelmi jelentőségű bejelentés érkezett, ami a legmagasabb szinten is legitimálja a kriptovalutát. Heti tőzsdei összefoglalónk.

Tavaly nagyot rallyzott a magyar piac, a márciusi mélypontjához képest a BUX több mint 50 százalékkal került feljebb december végére. Idén sem állt meg a magyar tőzsde menetelése, ugyanis 62 800 forintnál újabb történelmi csúcsot ütött a BUX-index a pénteki kereskedés során. A hazai tőzsde így már több mint 3,5 százalékot emelkedett az újév első kereskedési napjaiban.

Az indexben legnagyobb súllyal szereplő OTP kiemelkedő teljesítménye húzta elsősorban a BUX-ot

– jelezte lapunknak Rácz Balázs. Az MBH Bank tőkepiaci elemzője egy másik blue chipet, a Magyar Telekomot is kiemelte, amelynek árfolyama tavaly az év végéig kiegyensúlyozott emelkedést mutatott, az új évben pedig már több mint 13 éve nem látott szintre kapaszkodott a részvény.

A kedvező nemzetközi hangulat, a hazai blue chipek alacsony értékeltsége, a stabilan emelkedő növekedési várakozások miatt a blue chipek többsége stabilan emelkedik, az árfolyamok ráadásul újabb csúcsokkal indították az évet

– fejtette ki lapunknak az MBH Bank szakértője. Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője, Varga Zoltán szerint a hazai részvényindex továbbra is erősen felülteljesítő, az OTP és a Magyar Telekom kiemelkedő teljesítményében egy-egy céláremelés is segített, illetve a csökkenő inflációs és kamatvárakozásokra vezethető vissza az árfolyamuk emelkedése.

Az OTP esetében a hitelezés élénkülése várható a csökkenő kamatok és infláció miatt,

míg a Magyar Telekom hagyományosan osztalékrészvény, az osztalékhozam egyre versenyképesebb lehet az állampapírokkal szemben.

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet makrogazdasági elemzője kiemelte, hogy emelkedett a másik két blue chip – a Mol és Richter – is az elmúlt hét folyamán. A szakértő hozzátette, hogy az OTP a hitelezés élénküléséből, a csok plusz elindulásából is profitál, valamint tovább terjeszkedik Ázsiában is. A Telekom esetében az inflációkövető áremelések profitra gyakorolt hatása, illetve ezzel kapcsolatban az osztalékkilátások jelentik elsődlegesen a hajtóerőt.

Enyhén gyengült a forint

A hetet a forint a 378-as szintről kezdte az euróval szemben. A hétfőn megjelent novemberi kiskereskedelmi adat kedvező képet mutatott. Havi alapon nőtt a forgalom 0,8 százalékkal, miközben az éves 5,4 százalékos visszaesésben továbbra is az üzemanyag-ársapka okozta magas bázis játszott szerepet, így pedig a forint némiképp erősödött is a 377-es szint közelébe az euróval szemben.

A keddi ipari adat ellenben nagy mértékben alulmúlta a várakozásokat, novemberben havi alapon 2,3, míg éves alapon 5,8 százalékkal csökkent a termelési volumen.

A negatív adatra a forint is gyengüléssel válaszolt, délutánig a 379-es szintre emelkedett az euróval szemben – világított rá lapunknak Molnár Dániel. Csütörtökig a forint ellenben ismét erősödött a 378-as szint alá, azonban már csütörtök reggeltől ismét gyengült, amely irányt tovább erősítette, hogy a magyar idő szerint délután publikált amerikai inflációs adatok a várakozásoknál magasabbak lettek – fűzte hozzá a Makronóm Intézet szakértője.

A péntek reggel megjelenő, a vártnál jóval alacsonyabb inflációs adatok csak átmenetileg okoztak forint gyengülést, ekkor már a 380,50-es szintet tesztelte a jegyzés, majd visszakorrigált – jelezte Varga Zoltán. Összességében mind az euróval, mind a dollárral szemben mérsékelten gyengült a forint a mögöttünk álló héten. Szombat délben 379 forint körül járt a magyar deviza az euróval szemben.

Így mozoghat a magyar deviza

A jövő héten fontosabb hazai makroadat nem jelenik meg. Szerda este érkezik a Fed Bézs-könyv, mely átfogó képet nyújt az Egyesült Államok gazdaságáról. Ezenkívül Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke csütörtök délután és péntek délelőtt is beszédet tart – mutatott rá az Equilor elemzője.

Az euró-forint a 375-382-es, míg a dollár-forint a 342-350-es szintek között mozoghat

– állapította meg Varga Zoltán, aki szerint január végén már izgalmasabb lehet a devizapiac, hiszen 25-én az Európai Központi Bank, 30-án a Magyar Nemzeti Bank, majd 31-én a Federal Reserve tart kamatdöntő ülést. A jegybankárok iránymutatása, illetve a geopolitikai események változása is befolyásolhatja jövő héten a dollárt és az eurót, ami így közvetetten a forintra is hatással van.

Többnyire pozitívan teljesítettek az európai tőzsdék

Az európai tőzsdék vegyesen teljesítettek a héten:

a francia CAC 40 0,49 százalékos erősödéssel,

a frankfurti DAX 0,44 százalékos emelkedéssel,

a londoni FTSE 100-index 0,82 százalékos mínuszban,

az euróövezeti Euro Stoxx 50 0,26 százalékos előrelépéssel zárt.

Nagy bejelentés a bitcoin háza táján

Elfogadta szerda este a benyújtott bitcoin spot ETF-kérelmeket az amerikai tőzsdefelügyelet, ezáltal egyszerűbben vásárolhatnak a jövőben bitcoint a befektetők, valamint lehetőséget ad az alapkezelők számára belépni a kriptovaluták piacára – hívta fel a figyelmet csütörtök reggeli pénz- és tőkepiaci összefoglalójában az MBH Bank, megjegyezve, hogy a döntés várhatóan a kriptodevizákhoz kapcsolódó részvényekre is hatással lesz.

A történelmi jelentőségű lépés évtizedes várakozás után a legmagasabb szinten is legitimálja a bitcoint.

a bitcoin árfolyama az elmúlt hónapokban annak hatására erősödött 70 százalékkal, hogy a felügyelet várhatóan megenyhül, végül 11 bitcoin ETF kapott engedélyt. A bitcoin piac nagy fejleményét Richard Teng, a Binance vezérigazgatója így kommentálta:

A gáz és az olaj ára csökkent

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsdén a legközelebbi, decemberi határidőre megawattóránként 34,315 eurón állt előző hét péntek délután, ezen a héten péntek délutánra 31,580 euróra csökkent.

A GÁZÁR HÁROM HÓNAPJA 57,87 EURÓN, EGY ÉVE PEDIG MÉG 74,28 EURÓN ZÁRT.

Az északi-tengeri, Brent típusú olaj ára az előző hét péntek délutáni hordónkénti 78,90 dollárról e hét péntek délutánra 78,40 dollárra csökkent.

Elszabadulhat az olaj és a gáz ára

Az amerikaiak és britek közösen hajtottak végre csapást péntek hajnalban a jemeni húszi lázadók ellen, akik az utóbbi hónapokban számos támadást indítottak kereskedőhajók ellen a Vörös-tengeren. Szakértők szerint a lépés egyértelmű eszkalációja annak a konfliktusnak, ami az Izrael és a Hamász közötti harcok fellángolásával éleződött ki újra.

A Vörös-tengeren azzal az összeütközéssel feszült pattanásig a helyzet , amely még a hét közepén történt. Akkor már több előrejelzés is azt valószínűsítette, hogy küszöbön állhat egy csapás az iszlamista radikálisok ellen, amennyiben nem változik a helyzet.

Ez a csapás péntek hajnalban meg is történt. Az amerikai és a brit hadsereg hadihajókról indított tomahawk rakétákat és vadászgépeket vetett be, és többek között logisztikai csomópontokat, légvédelmi rendszereket, fegyverraktárakat bombáztak le. Az akcióban legalább öten meghaltak, hatan megsebesültek a húszi lázadók részéről, akik válaszcsapást ígértek.

A BBC arról számolt be, hogy a támadás után nagyjából 4 százalékkal nőtt az olaj ára a világpiacon. A Brent-nyersolaj ára – az idei évben először – meghaladta a 80 dollárt. Hozzátették,

NINCS KIZÁRVA, HOGY ENNÉL IS NAGYOBB MÉRTÉKŰ LEHET AZ EMELKEDÉS, HA A HELYZET VÁLTOZATLAN MARAD.

A BBC értesülése szerint a brit pénzügyminisztérium több forgatókönyvet is készített. Ezek egyike szerint ha a szállítmányozás még jobban veszélybe kerülne a vörös-tengeri konfliktus miatt, akkor az újabb „energiasokkot” eredményezne. Ennek következtében a nyersolaj hordókénti ára több mint 10 dollárral nőhetne, a földgázé pedig 25 százalékkal megemelkedhetne.

