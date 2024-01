Lehetnének haszonélvezői az évtizedes gödörnek, mégsem mutatnak túl sok életjelet

Az elmúlt hónapok többek között a jelentős mértékű építőipari visszaesésről szóltak. Ez vajon jelentheti azt, hogy felszabadultak a korábban lefoglalt építőipari kapacitások, ezáltal könnyebb szakembert találni egy-egy megvásárolt ingatlan felújítására?

A tavalyi év első három negyedévében folyamatos szűkülésben volt a hazai építőipar, de az előrejelzések szerint a mélypontot csak idén fogja elérni. Összességében 2023 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest 4,2 százalékkal mérséklődött az építőipari termelés a Központi Statisztikai Hivatal szerint.

Emellett évtizedes mélyponton van a kiadott lakásépítési engedélyek száma, 2023 első három negyedévében a megépült új lakások száma alig lépte át 10 800 darabot, ami 21 százalékos visszaesést jelent a 2022-es év hasonló időszakához képest. Az építőipari vállalkozások október végi szerződésállománya összesen 31 százalékkal esett egy év alatt, ami szintén arra mutat rá, hogy még 2024-ben is csökkenés várható.

Annál is inkább, mert a költségvetés nehéz helyzete miatt az államilag finanszírozott megrendelések sem fognak gyarapodni, de a lakástámogatási rendszer átalakítása sem ígér bővülést, hiszen például a csokra jogosultak köre is csökken. A lakáshitelek kamata ugyan lassan a szakemberek által vízválasztónak tartott 6 százalékos szint közelébe ereszkedik, azonban időbe telik, mire ez kivitelezésekben realizálódik. Érzékelik mindezt a cégek is: 44 százalékuk bevételcsökkenésre számított az idén, illetve emiatt közel harmaduk elbocsátásokra készült.

Lehetnek haszonélvezői a visszaesésnek

Nincs tehát jó bőrben az ágazat, ami ugyanakkor könnyebbséget jelenthet azoknak az ingatlanvásárlóknak, akik felújítandó, használt lakás vásárlásába vágnának bele, hiszen a jelek szerint könnyebben találhatnak építőipari szakembereket a kivitelezésre.

Ez azért fontos, mert az elmúlt években általában úgy nyilatkoztak az ingatlanközvetítők, hogy a vevők kerülik a felújítandó ingatlanok vásárlását, hiszen nemcsak az építőanyagárak drágultak jelentős mértékben, hanem szakembert is gyakorlatilag lehetetlen volt találni. Így sok esetben csak azok vágtak bele felújításba, akik annak egy részét maguk tudták kivitelezni, illetve azok, akiknek rendelkezésükre állt egy kivitelezőcsapat.

De mi a helyzet most?

Annak ellenére, hogy az előbbiek alapján a felújítóknak elvileg könnyebb most építőipari kapacitásokhoz jutni, nem igazán nőtt meg a lelkesedés a felújítandó ingatlanok iránt.

Bár valóban lehet tapasztalni az építkezések számának mérséklődését, a felújítandó ingatlanok körében továbbra is elsősorban a kisebb méretűek keresettek, melyeknél az új tulajdonos néhány ismerős szakemberrel összefogva maga képes a felújítás legnagyobb részét kivitelezni. Természetesen emellett van kereslet a felújított, újszerű ingatlanokra, ugyanakkor a nagyobb felújítandó házak iránt rendkívül szerény az érdeklődés.

A társasházak építése jelentős mértékben szűkült az elmúlt egy év során. Ennek azonban nem felszabaduló építőipari kapacitás lett az eredménye, hanem az, hogy azok a szakemberek, akik korábban társasházi építkezéseken dolgoztak – és jellemzően a beruházó hozta őket magával vagy vidékről, vagy pedig a határon túlról –, szinte teljesen eltűntek a piacról.

Az építőipari szakembereknek azonban van egy másik csoportja is, mellyel továbbra is lehet találkozni az építkezéseknél, felújításoknál: ezek általában a kisebb, helyi cégek. Közülük ugyan a korábban gyengébb minőségben dolgozók lemorzsolódtak az elmúlt egy-két évben, ugyanakkor a helyi, jó minőségben dolgozó vállalkozókra továbbra is rendkívül nagy szükség van.

Ez alapján tehát úgy tűnik, hogy bár felszabadultak kapacitások az építőiparban, ezeknek a jelentős része el is tűnt a piacról, és nem gyarapította a rendelkezésre álló munkaerőt. Vagyis továbbra sem könnyű jó építőipari szakembereket találni, olyannyira, hogy például a homlokzatszigetelők, festők, villanyszerelők stb. jövő nyárig gyakorlatilag telítve vannak munkával.

