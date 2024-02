Lottómilliárdos kerestetik, ezt a számot húzzák ki a legtöbbször

Tavaly nyár óta, immár 26 hete halmozódik az ötös lottó főnyereménye, amely 5,6 milliárd forintnál tart. Az elmúlt fél évben 852-en is egyetlen számra voltak a jackpottól, a milliárdok beindították a határ menti lottóturizmust is. Megnéztük azt is, melyik számot húzták ki a legtöbbször.

Újra beindult a lottóturizmus annak hatására, hogy már 5,6 milliárd forintot ér a telitalálat az ötös lottón – adták hírül a Szerencsejáték Zrt. kommunikációs osztályán.

A halmozódás 26 hete tart, a mostani főnyeremény a játék 67 éves hazai történetében a második legmagasabb összeg, az eddigi csúcs az a 6,43 milliárd forint, amit 2020-ban, a 13. héten vittek el. A játékszervezőnél arról számoltak be, hogy ez a jackpot már a határon túli szerencsevadászokat is csábítja. Főként a keleti országhatár mentén található lottózókban indította be a lottóturizmust, ami mind a határon túli vásárlók számában, mind pedig a vásárlás összegében megmutatkozik.

A határ menti értékesítők beszámolója szerint nemcsak többen ikszelnek az 5/90-es játékon, hanem több mezőn is tippelnek. További érdekesség, hogy a visszatérő játékosok között azok, akik korábban jellemzően csak Eurojackpotot játszottak, most ötös lottót is töltenek, de olyan is akad, aki áttért, és a nemzetközi lottójáték helyett csak az ötösön próbálkozik.

A szerb határ mentén továbbra is jellemzően az állandó vásárlók teszik próbára szerencséjüket, Bácsalmás térségéből, a Felső-Bácska kapujából viszont azt is jelezték, hogy a megszokotthoz képest növekedés tapasztalható a külföldi vásárlók számában.

Nyár óta várunk az újabb ötösre

Legutóbb tavaly júliusban volt telitalálatos szelvény, a halmozódás tehát fél éve tart. Ami a nyerőszámokat illeti, a 3-ast már négyszer is kihúzták, ezzel a legnépszerűbb szám a 90-ből. Ezzel szemben a 11-es, a 31-es, az 57-es, az 58-as és az 59-es még érintetlen. Két héttel ezelőtt ritka pillanatnak lehettünk tanúi:

a 32-es és a 34-es az ötös és a hatos lottó sorsolásán is előkerült, ezzel százezreket vagy akár milliókat hozhattak a szerencséseknek a konyhára.

Az ötösön egy hete 1,67 milliót ért a négytalálatos, 24 ezer forint felett fizetett a hármas, míg 3305 forintot jelentett a kasszánál a kettes. A halmozódás ideje alatt már 852 nyertes volt csupán egy nyerőszámra a telitalálatostól, és 669-en válthatták milliókra négytalálatosukat, köztük pedig 31 olyan szerencsés született, aki négymillió forintot is meghaladó összegnek örülhetett.

Milliárdos kerestetik

A nyertesnek 90 nap áll majd rendelkezésére, hogy jelentkezzen nyereményéért, azonban a jelentős összegű nyereményeket a Szerencsejáték Zrt. kizárólag átutalással teljesíti, a játékos által megadott, Magyarországon működő bank bankfiókjában nyitott, forintalapú lakossági bankszámlára (Eurojackpot esetében euróalapú lakossági devizabankszámlára). A nyertesnek először az úgynevezett nagynyertes-vonalon kell jelentkeznie, ahol a nemzeti lottótársaság feddhetetlen munkatársa meggyőződik arról, valóban a szerencsés van-e a vonal túlsó végén, ezt követően kerülhet sor a személyes találkozóra, majd a kifizetésre is.