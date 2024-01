Hat cipő, egy kastély vagy a Puskás Akadémia kerete: ön mit venne a lottóötösből?

Szombaton este minden idők második legnagyobb nyereményét viheti el valaki az ötös lottón, ugyanis 5,1 milliárd forint a tét. Ebből a szerencsés nyertes vehet három pár cipőt vagy egy luxusvillát, netán a Puskás Akadémia teljes játékoskeretét is kivásárolhatja. Mire elég 5,1 milliárd forint? Adunk néhány ötletet, ha esetleg ön vinné el a főnyereményt.

Tavaly július óta nem volt telitalálat az ötös lottón, így a Szerencsejáték Zrt. – amelynek elnök-vezérigazgatója, Mager Andrea exkluzív interjút adott az Indexnek – ezen a héten 5,1 milliárd forintot fizet annak a szerencsésnek, aki eltalálja azt az öt számot 1 és 90 között, amelyet a szombat esti sorsoláson kihúznak.

Ez minden idők második legnagyobb lottónyereménye, az eddigi rekordösszeg 6,431 milliárd forint volt, ez 2020 13. játékhetében talált gazdára.

Az első lottósorsolás 1957. március 7-én volt Magyarországon, az első öttalálatos öt héttel később jött (véletlen lenne?!), akkor az 855 ezer forintot ért.

A mostani halmozódás 24 hete tart, eddig 590 játékos volt egy nyerőszámra a telitalálattól. A nyeremény halmozódására 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább. Ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyereményt a részvételi szabályzat alapján a többi nyertes között osztják fel, de erre a játék 67 éves története során még egyszer sem volt példa.

Ráadásul 2024. január 1-től egy novemberben elfogadott törvényjavaslat értelmében a számsorsjátékok szja-mentességet élveznek (eddig 15 százalék volt az adóteher, amit a Szerencsejáték Zrt. fizetett meg), így jelentősen emelkedett a nyeremények összege. Azért emelkedik csak a számsorsjátékok nyereménye, mert a lottójátékok a játékszenvedély szempontjából alacsony kockázatúak.

Három pár cipő, luxusvilla, José Mourinho két évre: mire elég 5,1 milliárd forint manapság?

Ha esetleg ön lenne a szerencsés nyertes, aki hazaviheti az 5,1 milliárd forintot, összegyűjtöttünk néhány dolgot, amit megvehet belőle. A skála széles, a sportcipőtől a luxusvillán át a festményekig sok mindenre elég lehet. Megmutatjuk, hogy ötmilliárd forintot valójában percek alatt el lehet tapsolni, ha nem vigyáz az ember.

Michael Jordan 6 cipője: 3,5 milliárd forint

Kezdjük a legolcsóbbal, hat cipővel. Michael Jordant senkinek sem kell bemutatni, minden idők egyik (ha nem a) legjobb kosárlabdázójának relikviái már eddig is rekordáron keltek el, például ez a meze, amiért több mint 400 millió forintot fizettek. Ennél azonban jóval nagyobb összegért vihetik el a cipőit, melyet a Chicago Bullsszal megnyert NBA-nagydöntőkön viselt. Minden győztes nagydöntő után az általa viselt cipő egyik felét aláírva odaadta Tim Hallam PR-igazgatónak, akitől egy amerikai gyűjtő vásárolta meg a 6 lábbelit, amit most árverésre bocsátanak. A hírek szerint 3,5 milliárd forintnak megfelelő dollárért kelhetnek el a cipők. Mindennapi viselésre azért nem ajánljuk őket, ráadásul Jordan 47-es méretet visel, így a cipők tárolására is egy kisebb vitrinre lesz szüksége az új tulajdonosnak.

A Puskás Akadémia FC teljes játékoskerete: 4 milliárd forint

A Ferencvároson kívül az összes NB I-es labdarúgócsapat játékoskeretét meg lehet vásárolni ötmilliárd forintból, a bajnoki címvédő után a Fehérvár és a Puskás Akadémia a legdrágább a maga 4 milliárdot érő keretével. Fontos hozzátenni, hogy ez csak a futballisták játékjogának megszerzésére vonatkozik, a Transfermarkt becslései alapján. A klubok értéke ennél jóval magasabb, Felcsúton például 155 millió forintból építettek teakonyhát – a játékoskeret megvásárlása mellé még ez is odaférne a lottónyereményből.

Két évre megszerezheti a világ egyik legsikeresebb edzőjét, José Mourinhót: 5 milliárd forint

Maradjunk a futballnál, mégiscsak a nemzet sportja: a lottóötösből két évre lehetne finanszírozni José Mourinhót, a világ egyik legsikeresebb edzőjét. A portugál sztártréner éppen klubot keres, mivel a napokban rúgták ki az AS Romától. Bár a Special One-hoz az 5 milliárd forint kicsit kevésnek tűnik (Rómában évente 2,6 milliárd forintnak megfelelő összeget keresett), egy szenzációs teakonyhával talán meggyőzhető lenne.

Lagzi Lajcsi, alias Galambos Lajos kastélya: 5 milliárd forint

Bár tavaly szeptemberben lekerült az eladó ingatlanok listájáról, Galambos Lajos mocsai kastélya 5 milliárd forintos piaci értékre volt taksálva. A zenésszel, mondjuk, most nehéz lenne bizniszelni, hiszen éppen börtönbüntetését tölti a baracskai büntetés-végrehajtási intézetben.

Acsai kastély: 5 milliárd forint

Aki mindenképpen kastélyra vágyik, annak szerencséje van, hiszen az acsai palota éppen eladósorban van az ingatlan.com oldalán, és éppen 5 milliárd forint a vételára. A 3133 négyzetméter alapterületű kastély egy 60 ezer négyzetméteres birtokon fekszik, 13 hálószoba, 2 fogadóterem és 7 fürdőszoba várja leendő tulajdonosát – aki aztán nem akármilyen környezetben élhet tovább. Például Felvidékről telepített fák árnyékában hűsölhet nyáron, versenylovakat tarthat az istállóban, és akár versenyt is rendezhet számukra a lófuttatón, andaloghat a horgásztó körül, de helikopterrel is hazaugorhat, ugyanis leszállópálya is van a birtokon. Ráadásul a területe alatt termálvíz található, így a gyógyfürdőért sem kell messzire mennie egy kis fejlesztés után.

Fotó: Google Maps

A Magyar Nemzeti Bank festményei: 5 milliárd forint

Ha műalkotásokba fektetné lottónyereményét, van egy ötmilliárdos tippünk: vegye meg a Magyar Nemzeti Bank festménygyűjteményét! Ahogy azt megírtuk, a jegybank ingatlanos leányvállalata ugyanis 2020 óta közel 1300 műalkotást vásárolt, amelyek összértéke 5 milliárd forint.

A világ harmadik legdrágább új autója: 5 milliárd forint

Ha ön az autók és a sebesség szerelmese, akkor meglepheti magát a világ harmadik legdrágább új autójával, egy Bugatti Centodiecivel, amelynek ára potom 4 millió dollár, átszámítva 5 milliárd forint. A Centodieci modellt a Bugatti autógyár 110 éves évfordulójára tervezték, és mindössze tíz darab készült belőle. A világ legdrágább autójához két lottóötös kellene, a Rolls-Royce Boat Tail ára 10 milliárd forint.

Leautózhatná a Föld–Mars távolságot

Az üzemanyag átlagára jelenleg 581 forint körül mozog, a lottóötösből 8,6 millió liter benzint lehetne vásárolni, ami 8 literes átlagfogyasztással 113 millió kilométer megtételére lenne elegendő. Ez több, mint a Föld–Mars távolság (kb. 80 millió km), a bolygónkat százszor körbe lehetne autózni belőle, mivel ennek távolsága hozzávetőlegesen 112 ezer kilométer. Érdekességképpen egy adat: Magyarország 2022-es éves üzemanyag-fogyasztása 1,5 milliárd liter volt.

A 100 leggazdagabb magyar közé esély sincs bekerülni

A Forbes minden évben elkészíti (megbecsüli) a leggazdagabb magyarok listáját. A legutóbbi, 2023-as lajstrom szerint a mostani lottóötös 5,1 milliárd forintja nem lenne elég a bekerüléshez, ahhoz legalább 14,5 milliárd kell. Ha valaki az összes számsorsjátékot megnyerné egyszerre, azzal is csak alig több mint 10 milliárd forintot kasszírozna. Csak...

Orosz–ukrán háború: 2,5 órányi harcot lehet finanszírozni 5 milliárd forintból

Az orosz–ukrán háborút alapul véve, egy nap háborúzás 300-350 millió dollárba kerül, ami átszámítva 100-125 milliárd forint. Természetesen ez több összetevő függvénye, így a harckocsik és egyéb eszközök vesztesége, az ellátmány (lőszerek, hadtáp, egészségügyi ellátás) pedig a haderő méretétől függ, a kalkuláció egy százezer fős hadseregre vetítve jön ki ennyire. Tehát a lottóötösből még egy napnyi háborúzást sem lehetne finanszírozni, legfeljebb 1-2 órát belőle.

Az ember képzeletének csak önmaga és a pénztárcája szabhat határt, utóbbi nem lehet akadály, ha elviszi a lottóötöst.