Egyre rosszabb hírek érkeznek Galambos Lajosról, önmaga árnyékává vált a börtönben

Nagyjából fél év múlva szabadulhat legkorábban a Baracskai Büntetés-végrehajtási intézetből Galambos Lajos, aki a Blikk információi szerint ijesztően lefogyott súlyos betegségeinek következtében és folyamatosan a gyengélkedőn tartózkodik.

A zenésznek még hosszú hónapokat kell reintegrációban, a saját házába zárva töltenie, mire végképp maga mögött tudhatja az áram-, víz- és gázlopásos ügyét. A trombitást ugyanis tavaly decemberben jogerősen 3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, 4 évre eltiltották a közügyektől, valamint a több mint 4 milliós bűnügyi költséget is neki kell fizetnie.

Folyamatosan a gyengélkedőn tartózkodik

Már nincs messze a viszonylagos szabadság időpontja, ugyanis nagyjából hat hónap múlva távozhat legkorábban a rácsok mögül: a már korábban előzetesben töltött hónapok, a jó magaviseletért járó esetleges kedvezmény, valamint a remélt reintegrációs engedély miatt a 42 hónapból végül mindössze 14-et kell bent töltenie a Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetben.

Már kint is több egészségügyi problémával küzdött a zenész, tavalyi, áprilisi bevonulása óta gyakorlatilag folyamatosan a gyengélkedőn tartózkodik, a hírek szerint csak tovább romlott az állapota. Sokszor csak kedvtelenül néz maga elé, ha hozzászólnak, egyszavas válaszokat ad. Egyre jobban kezd magába fordulni, ahogy a börtönszleng mondja, kezd „bekattanni”. Lajcsi korábban kérte a büntetése felfüggesztését is, ám azt a bíróság elutasította, holott szilárd ételt már nem tud elfogyasztani, eddig is csak pépesített formában tudta lenyelni a börtönkosztot.

Nem mondom, hogy nem lehet ráismerni, de igen sokat fogyott bent Lajcsi. Szerintem nagyjából tizenöt kilóval lehet kevesebb, mint amikor bejött. Ez nem is csoda, hiszen – ahogy hallom – szinte csakis folyékony halmazállapotú táplálékot vesz magához

– mondta a lapnak a zenész egyik ismerőse, aki arról is beszélt, hogy Galambos Lajos nem mehet a többi rab közé, és csak akkor találkozhat másik elítélttel, ha azt is a gyengélkedőre küldték valamiért.

Nem mehet ki sétálni sem az udvarra, de még a kantinba sem vásárolni. Ha valamit szeretne, a személyzettel kell elhozatnia. Amúgy ugyanúgy vonatkoznak rá a bv-szabályok, mint bárki másra: akkor kel és fekszik, mint a többi rab

– tette hozzá a lap informátora.

Galambos Lajos egy-két hónapon belül adja be a reintegrációs kérelmet a bv-nek, vagyis hogy a büntetése utolsó tíz hónapját a rácsokon kívül tölthesse. Ez azonban nem azonos a feltételes szabadlábra helyezéssel: nyomkövetőt kell viselnie és nem hagyhatja el az otthonát sem.