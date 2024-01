Megszólalt Galambos Lajos ügyvédje a mulatós zenész szabadulásáról

A tavalyi év egyik leginkább követett celebügyi híre volt, amikor Galambos Lajost, bár jogerősen is elítélték az áramlopási ügye miatt, hiába várták a sajtó munkatársai a börtön előtt, nem vonult be. Később egy erdő mellett látták az ország trombitását, majd koncerteket is adott, és végül kiderült, hogy súlyos betegség gyötri, ami miatt orvosi ellátásra szorul.

Mint azt korábban megírtuk: tavaly decemberben Galambos Lajos víz-, gáz- és áramlopási ügye miatt jogerősen 3 év 6 hónap börtönbüntetést kapott, 4 évre eltiltották a közügyektől, valamint a több mint 4 milliós bűnügyi költséget is neki kell fizetnie.

Hosszas huzavona után végül április 26-án bevonult a baracskai büntetés-végrehajtási intézetbe, és állapota ezt követően a börtön falaiból kiszűrődő információik szerint egyre csak rosszabbodott. Büntetésének nagy részét már leülte, de még nincs közel a rács mögött töltendő időszak vége. Sajtóinformációk szerint már áprilisban elhagyhatná az intézetet, ám ezt az Index megkeresésére védője cáfolta:

Ha minden összejön, és jóváhagyják, akkor valamikor a nyáron lehetne számítani a szabadulására, de semmiféleképpen sem tavasszal

– árulta el lapunknak dr. Csontos Zsolt.

Galambos Lajos ügyvédje többször is nyilatkozott az elmúlt hónapokban a zenész egészségügyi állapotáról, néhány hónappal ezelőtt derült ki, hogy a mulatós zenész kíséret nélkül már ki se tud menni a mosdóba. Szilárd ételeket nem tud enni, és hiába szeretett volna karácsonyi menüt fogyasztani az ünnepek alatt, nem küldhettek be neki ételt a szerettei. Bár a bejgliről és a halászléről így le kellett mondania, cserébe családtagjai, amikor csak tudják, meglátogatják őt a börtönben. A jogász kiemelte, hogy képeket, leveleket és pénzt azonban kaphat tőlük – utóbbira nagy szüksége is van, ha a börtön boltjában akarna vásárolni. Egyelőre persze ez még nem biztos, hogy foglalkoztatja, ugyanis hónapok óta a berettyóújfalui börtönkórházban ápolják.

Nemcsak a börtönbüntetés okozhat fejfájást az ország trombitásának, hanem az ország egyik legdrágább ingatlanaként is ismert mocsai kastélya. A boldogasszonypusztai házzal kezdődött minden probléma, és hiába kér érte még mindig „csak” 13 millió eurót, a forint-euró árfolyam változása miatt az ingatlan ára elkezdett lejjebb kúszni, és hosszú idő után 5 milliárd forint alá nézett be a birtok vételára. A szerény 4,95 milliárdos értékkel viszont még mindig ez a harmadik legdrágább ingatlan az ingatlan.com kínálatában, csupán egy szombathelyi és egy acsai kastély tudja beelőzni a mulatós egykori álomotthonát.

