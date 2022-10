Újra bíróság előtt Galambos Lajos áramlopási és vesztegetési ügye

Ahogyan arról az Index is beszámolt korábban, Galambos Lajost első fokon két év tíz hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság közműlopás és vesztegetés vádjában, a hosszú évek óta kígyózó ügy azonban újabb fordulatot vehet.

A védelem a fellebbezés után a másodfokú bíróságon igyekszik bizonyítani igazát, ezzel együtt pedig felmentést vagy enyhítést szeretne elérni a zenész jogi képviselője a ma kezdődő tárgyaláson.

A 2021-es első fokú ítélet ellen az ügyészség is fellebbezett, ők Galambos Lajos büntetésének súlyosbítását kérték.

Galambos Lajos vonatkozásában részben felmentés, részben enyhítés, és harmadrészt pedig hatályon kívül helyezés a cél. Ez amiatt van, mert amikor a bíró szóban ismerteti az ítéletet, nem lehet még tudni, hogy melyek az ítélet ellentmondásai, hiányosságai vagy rossz következtetései

– mondta Fröhlich Krisztián, a zenész ügyvédje még májusban az Indexnek.

A jogi képviselő akkor azt is elmondta lapunknak, hogy komoly enyhítő körülmények is segíthetik védencét az ítélethozatal során, ugyanis Galambos Lajos a közműlopás miatt felmerült károk megtérítését az utolsó fillérig kifizette – ebben az elsőfokú bíróság és a védelem között sincs vita –, az MVM Égáz-Dégáz esetében például a háromszorosát térítette meg, a követelt 12 millió forint helyett 34 milliót fizetett be.

Azonban nemcsak víz-, gáz- és áramlopás miatt, hanem önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntette elkövetéséért is felelnie kell ismét a zenésznek, miután a vádak szerint megvesztegette az E.ON munkatársait. Első fokon a bíróság emiatt szabott ki súlyosabb, 2 év 10 hónapos büntetést, amelynek azonban a zenész számára legrosszabb kimenetelt jelentő ítélet esetén is csak töredékét kellene leülnie.

Jelen pillanatban úgy állunk, hogy minden kedvezménnyel és az előzetes letartóztatásban töltött időt is beleszámítva nyolc és fél hónap maradna neki. Nyilvánvalóan az is egy védői cél, hogy ha bűnösnek is találják, akkor is felfüggesztett börtönbüntetés legyen az ítélet. De még egyszer mondom, nem az enyhítés a fő cél, hanem annak a bizonyítása, hogy a vesztegetés légből kapott dolog volt, amelyet a vád nem tudott bizonyítékokkal alátámasztani

– tette hozzá akkor Fröhlich Krisztián.

Lapunk is megkereste az ügyben Galambos Lajost, aki a Blikk tudósítása szerint nem jelent meg a tárgyaláson, azonban egyelőre nem értük őt el telefonon.

(Borítókép: Galambos Lajos. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)