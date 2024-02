Kazah olajat öntene finomítóiba a Mol, már elkezdődtek a tárgyalások

Hamar beérni látszik a magyar kormány barátkozása Kazahsztánnal. Mint arról tavaly ősszel az Index is beszámolt: Budapest és Asztana között rendkívül szorossá vált az elmúlt hónapokban a kapcsolat, amely különösen azután értékelődött fel, hogy Oroszország tovább folytatja háborúját Ukrajnában. Bár eddig a harcok szerencsére nem okoztak fennakadásokat – csak jelentős drágulást – a magyar energiaellátásban, a kormánynak feltett szándéka, hogy alternatív megoldások, ellátási helyek után nézzen.

Kézenfekvő volt, hogy a Kremltől elszakadni igyekvő, természeti kincsekben rendkívül gazdag Kazahsztán legyen az egyik ilyen új partner.

Éppen ezért nem volt meglepő, hogy Orbán Viktor tavaly november elején – alig egy nappal Emmanuel Macron francia elnök látogatása után – Asztanába repült, hogy Kaszim-Zsomart Tokajev kazah államfővel folytatott megbeszélésén szóba hozza a kazah–magyar együttműködés bővítését a kereskedelmi, gazdasági, befektetési, kulturális és humanitárius területeken. Már annál a látogatásnál is úgy fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy Kazahsztán lényeges forrása lehet a magyar energiaellátás biztonságának.

Gáz már van

Ennek egyik első lépése volt tavaly decemberben, hogy megindította az Ural Oil and Gas LLP. nevű nemzetközi vállalat a gáztermelést Kazahsztánban, a Rozskovszkij-mezőn lévő kútnál. Ennek a vállalatnak társtulajdonosa 27,5 százalékban a Mol. Felerészben a kazahsztáni KazMunayGas tulajdonos még, a maradékot pedig a kínai FIOC birtokolja. Idén még további kutakat is nyitnak a mezőn, amely naponta akár 1,5 millió köbméter gázt is adhat.

Olaj még jöhet

A hírek szerint az ugyanitt, a Rozskovszkij-mezőn található olajat is szeretnék kitermelni a részt vevő vállalatok, így a Mol is előszeretettel venne belőle. Erről már a kazah hírportálok számoltak be a héten. A kapital.kz azt írja: a KazMunayGas vezetői Budapestre utaztak tárgyalni, ahol a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes vezetője, Magyar Levente és a Mol küldöttei fogadták a delegációt.

A lap szerint ezen a találkozón hangzott el, hogy a magyarokat rendkívüli módon érdekli a kazah olaj, amelyet a tervek szerint Magyarországra hoznának, és a Mol finomítójában dolgoznának fel. Hogy pontosan mennyi olaj érkezhetne, és milyen útvonalon Magyarországra Kazahsztánból, az a mostani hírekből nem derült ki. Kérdéseinket elküldtük a tárgyalással kapcsolatban a Molnak, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Az orosz a fő forrás

A Mol százhalombattai és pozsonyi finomítójába egyébként jelentős részben orosz olaj folyik be. A Dunai Finomítóban feldolgozott kőolaj 60 százaléka Oroszországból érkezik a Barátság vezetéken keresztül, tíz százaléka hazai termelés, 30 százalék pedig egyéb forrás, alternatív kőolaj, amely az Adria vezetéken keresztül érkezik az országba. A Slovnat Finomító viszont 95 százalékban orosz kőolajat finomít.

(Borítókép: Olajkút 2002. december 20-án a kazahsztáni Kizylordától mintegy 200 km-re. Fotó: Oleg Nikishin / Getty Images)