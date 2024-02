Tragikus adatok érkeztek, nehéz lesz ebből kijönni

A Közponi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a tavalyi év utolsó negyedévében a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint nem változott, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Nagyon nehéz lesz innen visszajönni

A gazdasági teljesítmény főként a mezőgazdaság, a humánegészségügyi, szociális ellátás és az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágakban emelkedett. A növekedést ellensúlyozta az ipar, az építőipar és a piaci szolgáltatások egy részének, főként a kereskedelemnek a visszaesése.

a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez viszonyítva nem változott.

Míg 2022-ben a GDP 4,6 százalékkal nőtt az előző évhez képest, a tavalyi év egészében a bruttó hazai termék a nyers adatok alapján 0,9, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján 0,8 százalékkal maradt el az előző évitől – összegezte a KSH.

A miniszterelnök tavaly augusztusban úgy fogalmazott, „a kormányban is vita van arról, hogy nulla százalék fölött vagy alatt lesz idén a növekedés”. A kormányfő ezzel lényegében már akkor elismerte, 2023-ban kevesebb esély van a növekedésre. A kormány által kitűzött 1,5 százalékos cél pedig messze nem teljesült.

Az év végi kiábrándító ipari termelés adatok után lényegében borítékolható volt a gyenge negyedik negyedéves növekedés, azonban a ma reggeli adatközlés még a visszafogott elemzői konszenzustól is elmaradt

– szögezte le az adatokkal kapcsolatban Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója, majd hozzátette, hogy a most megjelent GDP statisztika megerősíti azt a várakozásukat, hogy a tavalyi recessziós környezetből

nehéz és viszonylag lassú lesz a kilábalás.

Emiatt továbbra is az elemzői átlagnál alacsonyabb, 2,2 százalékos éves növekedést várnak az idei évre. Kiss Péter arra is kitért, hogy a lassú kilábalás növelheti a nyomást a jegybankon, hogy nagyobb ütemű kamatcsökkentésekkel segítse a gazdaságot, és ennek most már megágyazott az inflációs adat is. „Amennyiben újra a nagyobb kamatvágások irányába lendül az inga a Monetáris Tanácson belül, az pozitív lehet a kötvénybefektetőknek, ám egyúttal újra növelheti a volatilitást a forint piacán.”

Nagy Márton szerint a külső piacok gyengélkedése és a magas reálkamat a probléma Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közleményben értékelte az adatokat. Szerinte a gazdasági teljesítményben látható, harmadik negyedévről negyedik negyedévre történt megtorpanás átmeneti, azt elsősorban a gyenge külső kereslet magyarázza. Kiemelte, hogy a GDP stagnálását jelentős részben az export szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró piacok, így leginkább a legjelentősebb kereskedelmi partnerünk, Németország gyengélkedése okozta. A német gazdaság recesszióban ragadt, miközben az EU egésze stagnált. Mindez kihatott a hazai ipar teljesítményére és azon belül is az export és ezáltal külkereskedelem visszaesésére. A tárcavezető szerint a magyar GDP-adatokat mindezen túlmutatóan negatívan befolyásolta a kedvezőtlen kamatkörnyezet, a rendkívül magas reálkamat, így a piaci hitelezés helyreállításának elhúzódása is. „A magas reálkamat visszaveti a vállalkozások beruházási kedvét, ennek következtében nem a fejlesztésekre, a termelékenység javítására, hanem megtakarításra ösztönzi a cégeket. Egészséges hitelpiac nélkül azonban nincs fenntartható és dinamikus gazdasági növekedés sem.” Nagy Márton kiemelte, hogy a kormány 2023-ban célzott programokkal segítette a gazdasági szereplőket annak érdekében, hogy azok kedvező forrásokhoz jussanak. „Az infláció sikeres visszaszorításátkövetően a kormány már minden erejével az előtte álló év fő feladatára, a gazdasági növekedés helyreállítására összpontosít, azaz az óvatossági motívum oldására és így a fogyasztás helyreállítására, a beruházások 25 százalék felett tartására és a munkaerőpiaci aktivitás további növelésére” – húzta alá a tárcavezető.

Varga Mihály: Óvatos tervezésre van szükség

Varga Mihály pénzügyminiszter pedig úgy kommentálta az adatokat, hogy a szankciók és a háborúk hatását sikerült tompítani. Szerinte a külső hatások ellenére Magyarország teljesítménye 5 százalékkal haladja meg a világjárvány előtti szintet. Majd hozzátette: 2024 már a növekedés éve lehet a gazdaságban – 3-4 százalékos növekedés lehet szerint.

Emlékeztetett arra is, hogy az Európai Bizottság szintén arra számít, hogy idén a magyar gazdaság az uniós rangsor élén lehet. Varga Mihály kiemelte: a jelenlegi helyzetben az egyensúly megteremtésére, óvatos tervezésre van szükség.

Korábban már írtuk arról, hogy jól látható: a német gazdaság komolyan megtorpant, ez pedig a magyar gazdaságra is jelentős következményeket gyakorolhat. „A nemzetközi környezet a következő időszakban inkább visszatartó erő lesz, mint támogató” – összegezte az Indexnek a Mathias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Bár a januári infláció kifejezetten biztató, hiszen a maga 3,8 százalékával már 2021-es szinteket idézi, számos negatív adat is érkezett a napokban. Ezek összességében azt vetítik előre, hogy a tavalyi év utolsó, illetve az idei év első negyedévében visszaesés következett be a gazdaságban.

Az utolsó adatok szerint negatívba fordult decemberben a termék-külkereskedelmi egyenleg. Az export nagyobb mértékben csökkent, mint az import. Fontos hangsúlyozni: a magyar kivitel kétharmada az Európai Unióba irányul. Az export euróban számított értéke 7,8, az importé 8,6 százalékkal volt kisebb tavaly decemberben az előző év azonos időszakához képest.

Szintén nem ad okot az optimizmusra, hogy a nyers adat szerint 1, naptárhatástól megtisztítva 0,2 százalékkal csökkent a kiskereskedelem forgalmának volumene decemberben az előző év azonos időszakihoz képest. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,4 százalékkal bővült az előző hónaphoz viszonyítva.

A legnagyobb probléma, hogy jelentősen csökkent az ipari termelés volumene 2023-ban 2022-höz képest. Ráadásul a KSH adatai erős decemberi zuhanást is mutatnak. Az ipari termelés volumene 13,7, munkanaphatástól megtisztítva 8,7 százalékkal maradt el decemberében az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 0,3 százalékkal csökkent.

