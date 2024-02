Olyan csapást kaphatott a kormány, amire nem is tudott felkészülni

Bár a januári infláció kifejezetten biztató, hiszen a maga 3,8 százalékával már 2021-es szinteket idézi, számos negatív adat is érkezett a napokban. Ezek összességében azt vetítik előre, hogy a tavalyi év utolsó, illetve az idei év első negyedévében visszaesés következett be a gazdaságban.

A kontextushoz szorosan kapcsolódik, hogy az eurózóna gazdasága a tavalyi negyedik negyedévben stagnált negyedéves alapon, miközben éves bázison minimálisan, 0,1 százalékkal bővült. Vagyis épphogy elkerülte a technikai recessziót. „A német gazdaság gyenge teljesítménye folytatódott, változatlanul kiérdemelve az Európa beteg embere címet” – összegezte korábban az Indexnek az Oeconomus vezető elemzője, aki arra is rávilágított:

Ez leginkább azért keltett meglepetést, mert az elemzők többsége a tavalyi év végére már korrekciót, bővülést várt. Ez a korrekció feltehetően megérkezik majd (már csak statisztikai okokból, a bázishatás miatt is). Ennek a fényében korábban a Világgazdaság is arra jutott: egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a német gazdaság problémái utolérték a magyart, legalábbis erre lehet következtetni az elmúlt hónapok termelési adataiból.

Szinte napra pontosan egy éve írtuk meg, hogy van egy ország, amely azonnal eldöntené a magyar recesszió kérdését – akkor még technikai recesszióban volt Magyarország. Ez az ország pedig Németország. Akkor Prőhle Gergely volt berlini nagykövet, és az NKE Stratégiai Tanulmányok Intézet igazgatója úgy fogalmazott, hogy szerinte kétségtelen: Magyarország német gazdasági kitettsége igen nagy. A jelentős gazdasági visszaesés rontaná a hazánkban is gyártó német cégek versenyképességét, egyúttal a magyar termékek németországi piaci esélyeit is. Ezenkívül Németország az Európai Unió gazdasági motorja.

Az importon belül a legnagyobb részarányt a gépjárműalkatrészek, repülőgépek és helikopterek, integrált áramkörök és gépkocsik képviselték, míg az export nyolcadát tették ki a gépkocsik, tizenkettedét az autóalkatrészek, közel huszadát pedig az akkumulátorok. Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője lapunknak úgy értékelte a helyzetet, hogy

ezen kapcsolatok miatt erőteljes dinamika van a két ország között, elsősorban természetesen a germán gazdaság van nagyobb hatással a miénkre. Ha a német ipar termékei iránt globális szinten erős a kereslet, az a mi outputjaink irány is növeli az igényt, ami felfelé húzza a magyar GDP-t, a foglalkoztatást és a béreket is. Ugyanígy a német termékek iránti nemzetközi kereslet lanyhulása rossz hír számunkra is.