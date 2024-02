MNB-elnök lehet Varga Mihályból, sejtelmes nyilatkozatot adott

Egy kormánypárti közvélemény-kutatásban nemrég arra is rákérdeztek, mit szólnának az emberek ahhoz, ha Varga Mihály pénzügyminiszter lenne a Magyar Nemzeti Bank következő elnöke. A tárcavezető most sejtelmes választ adott ezzel kapcsolatban.

Szerda reggeli cikkünkben számoltunk be arról, hogy egy újabb név vetődött fel kormánypárti oldalon államfőjelöltként, és ezt már közvélemény-kutatásban is mérik. Sőt, a nagymintás közvélemény-kutatásban több közéleti és gazdasági témát is érintenek.

Többek között arra is rákérdeznek, mit szólnának a válaszadók ahhoz, ha Varga Mihály lenne az MNB következő elnöke. Elképzelhető, hogy ezzel olyan kormányátalakításnak ágyaznak meg, amelynek értelmében összevonnák a pénzügyminiszteri tárcát a Nagy Márton által vezetett nemzetgazdaságival.

Az atv.hu kérdéseket tett fel Varga Mihálynak azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor valóban felkérte-e őt a következő MNB-elnöknek. A tárcavezető azt válaszolta:

Mindent a maga idejében. Amíg szükség van a munkámra, és bírom a miniszterelnök úr bizalmát, végzem a feladatom, ahogy tettem az elmúlt évtizedben is.

A jelenlegi jegybankelnök, Matolcsy György mandátuma 2025 márciusában jár le. Arról, hogy Varga Mihály az egyik lehetséges várományosa a tisztségnek, már tavaly decemberben is lehetett hallani. Nem sokkal később a tárcavezető az Index kérdésére is azt mondta, hogy szerinte korai még erről beszélni.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tavaly év végén az ATV-nek úgy fogalmazott: „A miniszterelnök tesz javaslatot az új jegybankelnök személyére. Ilyen felkérés még nem történt.”