Hiába jobbak a kilátások, idén ne számítson túl nagy fizetésemelésre

Úgy tűnik, a 2023-as évben elértük a gazdasági mélységet, ahonnan már csak felfelé vezet az út – legalábbis ez derül ki a PwC által idei évre vonatkozóan is elkészített Magyarországi Vezérigazgatói Felmérésből. A vezérek szerint a hazai és a világgazdaság pázsitja is zöldebb lesz idén, mint volt tavaly, a bizakodás azonban inkább óvatos. A vállalatok több mint fele (58 százalék) áremelést, több mint harmaduk (36 százalék) létszámbővítést tervez idénre, és tízből négy vállalatvezető vallja, hogy cége üzleti modelljén és folyamatain is változtatni kell a hosszú távú fennmaradáshoz. 394 forintos eurót, 1,7 százalékos GDP-növekedést és 8 százalékos inflációt várnak a magyar vállalatvezetők 2024-re.