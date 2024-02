Fájdalmas mértékben drágulnak a zöldségek

Ahogy az elmúlt két évben, úgy januárban is jelentősen megemelkedtek a zöldségárak, amelyek közül a paradicsom, a paprika és a vöröshagyma drágult a leginkább. Az Agrárgazdasági Kamaránál aggasztónak találják a rekordenyhe téli időjárást is, ami a gyümölcsök árát is negatívan befolyásolhatja.