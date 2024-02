Szolidaritásra szólított fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrán gabonával szemben Lengyelországban kialakult helyzettel kapcsolatban. A vezető kiemelte, hogy ők arra törekszenek, hogy a határon kialakult szituációt közösen és mindkét félnek megfelelően, teljesen pragmatikusan oldják meg.

− fogalmazott.

Beszédében Zelenszkij bejelentette, hogy február 24-én a kormánnyal a határra vonul, és szeretné, ha a lengyel kormány is így tenne. Az elnököt és a miniszterelnököt személyesen is megszólította. Ahogy fogalmazott,

arra kérem Önt, Donald, miniszterelnök úr, hogy jöjjön el a határra is. És Andrzej, elnök úr, arra kérem Önt is, hogy támogassa ezt a párbeszédet. Ez a nemzetbiztonságról szól. Ezt nem szabad halogatni. A következő néhány nap lehetőséget ad erre.

Én is készen állok arra, hogy kormányunkkal együtt a határra menjek. Szeretnék most az Európai Bizottsághoz is szólni. Meg kell őriznünk Európa egységét. Ez alapvetően az Európai Unió érdeke. Ezért kérte Ukrajna, hogy az Európai Bizottság képviselője is vegyen részt ezen a találkozón.