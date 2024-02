A KSH legfrissebb adatai gyakorlatilag hivatalos pecsétet tettek a lakáspiac 2023-as nem túl pozitív teljesítményére. Szakmai szervezetek erőteljesebb cselekvésre szólítják fel a kormányt a lakhatási nehézségek enyhítése érdekében. Ehhez több javaslattal is éltek, amik meglátásuk szerint gazdasági és társadalmi szempontból is hasznot hajtanának. Ilyen például egy, az elsőként az Index által beharangozott otthonteremtési felújítási program 2.0, valamint a szintén lapunk által megszellőztetett hibrid bérlakásprogram. De ezeken kívül is van még ötlet a tarsolyban.