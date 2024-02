Erősen odalépett a jegybank, kritikus szintet szakított át a forint

Hétfőn már jeleztük, hogy az MNB keddi kamatdöntő ülése sorsdöntő lehet a forint szempontjából, 75 bázispontos kamatvágás esetén visszaerősödhet a hazai fizetőeszköz, 100 bázispont esetén viszont áttörheti a 390-es szintet az euróval szemben.

A jegybank az erőteljesebb, 100 bázispontos kamatcsökkentést választotta, amely után a forint gyengülésnek indult.

A konszenzus egyébként 100 bázispontos kamatvágást várt, de több elemző is valószínűbbnek tartotta a visszafogottabb, 75 bázispontos csökkentést.

A jegybank nyerteseket szeretne látni

Múlt hét csütörtökön megjelent interjúnkban Virág Barnabás jegybanki alelnök elmondta, mi áll a kamatcsökkentések hátterében.

A januári inflációs adat érvet adhat a kamatcsökkentés átmeneti felgyorsításához,

ugyanakkor a Fed és az EKB kamatcsökkentéseinek kitolódása a 75 bázispontos ütem megtartása mellett szól.

A döntés fényében kijelenthetjük, hogy nyertek az erőteljesebb kamatdöntés mellett szóló érvek. Ennek számos pozitív hatása lesz a mindennapi életünkre:

a hitelkamatok fokozatosan csökkennek,

az infláció tartósan alacsony tartományba kerül

és növekednek a reálbérek

– világított rá Virág Barnabás, hogyan érezhetjük a mindennapi életben az alapkamat csökkentését.

„Az MNB mai kamatdöntő ülése sorsdöntő lehet a forint szempontjából is, 75 bázispontos kamatvágás esetén visszaerősödhet a hazai fizetőeszköz, 100 bázispont esetén viszont áttörheti a 390-es szintet az euróval szemben” – jelezte lapunknak hétfőn Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. A szakértő előrejelzése valóra is vált, a kamatvágás után áttörte a 390-es szintet a forint az euróval szemben.

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet elemzője lapunknak vasárnap jelezte, hogy amennyiben kedvező hírek érkeznek a magyar gazdaságból, illetve a Fed és az EKB kamatcsökkentései is közelebb kerülnek, a forint erősödésnek indulhat a 385-ös szint irányába, míg felfelé a 390-es szint jelent erős támaszt már hosszabb ideje. Ez a szint került most áttörésre, a kérdés most az, hogy mennyi ideig maradhat e szint felett a magyar deviza a következő időszakban.

Varga Zoltán szerint amennyiben az euró-forint árfolyama a 390-es szint felett marad, a következő erősebb ellenállás 395-nél húzódik, míg a 389-390-es zóna alatt 387-nél húzódik a következő támasz.

A jelenlegi technikai kép alapján az emelkedésnek van nagyobb esélye, tehát a 395-ös szint felé való közeledésnek

– véli Varga. A szakértő részletezte, hogy a 100 bázispontos kamatvágás bejelentése után rögtön átlépte az euró-forint árfolyama a 389-390-es ellenállási zónát, majd a 15 órás háttérbeszélgetés kezdetén visszatért 390 alá, amikor Virág Barnabás, az MNB alelnöke jelezte, hogy a kamatvágás gyorsítása átmeneti lesz. Ezt követően viszont ismét 390 fölé emelkedett a jegyzés.