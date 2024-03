Új miniszteri biztos: Orbán Ráhellel barátok vagyunk, de ez már nem lehet újdonság

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a napokban a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Jakab Zsófiát. A tárca azt várja tőle, hogy „feltárja az iparág fejlesztésének lehetőségeit, tegyen javaslatokat a növekedési potenciál kiaknázására, az ellátási láncok hatékony fejlesztésére, továbbá a jó nemzetközi gyakorlatok alkalmazására”.

Jakab Zsófia kapott hideget-meleget a kinevezést követően. A vele szemben felmerülő vádak jellemzően arról szólnak, hogy a Magyar Divat és Design Ügynökség (MDDÜ) vezérigazgatója, ami a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) alatt működő, „Orbán Ráhel-közeli” divatcég. Az MDDÜ tulajdonosi joggyakorlója a mostani bejelentés értelmében a Nemzetgazdasági Minisztérium lett.

Az Indexnek lehetősége volt – más sajtótermékek mellett – részt venni egy háttérbeszélgetésen, amit Jakab Zsófia tartott, és a divatipart érintette. Ám előbb szerettük volna tisztázni az új miniszteri biztos és Orbán Ráhel közötti kapcsolatot.

Barátok vagyunk, de szerintem ez már senki számára nem újdonság. Barátságunk közel 20 évre nyúlik vissza, még gimnazistaként ismerkedtünk meg, majd egy egyetemre jártunk. A Budapesti Corvinus Egyetem értékálló diplomát biztosít a végzett diákok számára, egyfajta garanciát nyújtva a munkáltatóknak is. Ezért nem véletlen, hogy számos volt csoporttársam vagy iskolatársam vezető pozíciót tölt be piaci, vagy az állami szférában egyaránt

– összegezte az Indexnek. Jakab Zsófia egyben emlékeztetett arra, hogy nagyon hamar, még egyetemistaként a divatszakmában helyezkedett el. Dolgozott a Katti Zoóbnál, de projektvezetőként a Kézmű gyárnál is. „Majd középvezetői pozícióba kerültem egy nemzetközi fast fashion márkánál. A divatipar területén eltöltött szakmai évek alatt volt lehetőségem széleskörűen rálátni az iparág működésére, annak szereplőire, üzleti hátterére, gyártási folyamataira.”

Közel 10 év vezetői tapasztalat után az MDDÜ vezetése új kihívást jelentett a szakmai utamban, ahol az addig méltatlanul elhanyagolt divat- és dizájnipar fejlődéséhez járulhatunk hozzá a csapatommal. Fontosnak tartom a folyamatos fejlődést, szakmai ismeretem, tudásom tágítását, így most is egy magyar–amerikai egyetemi együttműködésnek köszönhetően a Rhode Islandi Egyetem MBA képzését végzem.

Jakab Zsófia azt is leszögezte, eddigi felettesei mindig elégedettek voltak a munkájával. Így nem tud másként gondolni új pozíciója és Orbán Ráhellel való barátságuk kapcsán tett megjegyzésekre, mint politikai támadásra.

Jakab Zsófia ismertette, hogy az MDDÜ megalakulása előtt felmérték, milyen helyzetben van a piac. „Megkérdeztünk 40 iparági szereplőt arról, mik az erősségek, lehetőségek és a legnagyobb kihívások.” Az MDDÜ 2018-ban alakult meg, azzal a céllal, hogy hatékony és strukturált, koordinált szakmai támogatást nyújtson a divat- és a dizájnágazat minden szereplője számára. Az említett vizsgálat alapján készült el a kormány által elfogadott, 2030-ig szóló stratégia.

Összesen 12 saját projektet valósítottak meg a tavalyi évben, amelyből a hazai rendezvények több mint 14 ezer érdeklődőt vonzottak. (34 hazai divatmárka jelent meg a BCEFW és MFW divatheteken, és több mint 100 alkotó a hazai és nemzetközi kiállításokon, 14 gyártó vett részt mentorprogramban, több mint 20 iparági szakértő mentor kapcsolódott be az MDDÜ programjaiba.)

Az ügynökség tevékenysége négy stratégiára épül:

„Nem vehetjük fel a versenyt a méltán híres divatfővárosokkal. Az MDDÜ célja, hogy Budapest legyen a régió divat- és dizájnipari központja, amely célkitűzést többek között két kiemelt, saját rendezésű, régiós szintű, országimázs-formáló erővel bíró esemény is támogat” – mondta Jakab Zsófia, aki kiemelte: az évente kétszer, mostanáig összesen 13 alkalommal megrendezett Budapest Central European Fashion Weeken (BCEFW) 67 magyar és 44 régiós divatmárka mutatkozott be.

A divathét a nagyközönség, a buyerek (nagykereskedelmi értékesítési szakemberek), a tervezők, a több százezres követőszámmal rendelkező véleményvezérek, valamint a hazai és nemzetközi média találkozásának első számú platformja a térségben.

Jakab Zsófia kitért a 360 Design Budapestre. Az évente megrendezett rendezvénysorozat célja a magyar formatervezők, ipar- és képzőművészek széles körű ismertségének növelése, az értékesítés ösztönzése, edukáció, valamint a hazai alkotók nemzetközi piacra lépésének támogatása.

2023-ban közel 4 ezer látogató tekintette meg a regionális dizájnkiállítást, amelyen több mint 60 alkotó, köztük 14 régiós márka jelent meg. Az ügynökség kiemelt nemzetközi projektjei közé tartozik a Milano Fashion Week is. Az MDDÜ továbbá mentor- és fejlesztéscélú programokkal is foglalkozik, ilyen a Gyártói és a Talents Mentorprogram, valamint szakképzésfejlesztést támogató programok.

A háttérbeszélgetésen Jakab Zsófia számos célt megjelölt. Az irányítása alá tartozik a divat és a dizájnipar, a kreatívipar két legnagyobb területe. „Az egyik elsődleges feladatom a szorosan a kreatíviparhoz tartozó szereplők körének meghatározása Magyarországon. A nemzetközi iskolák eltérő definíciókat alkalmaznak, így a világ számos pontján többféle megközelítésben gondolkodnak erről. Azt, hogy ebben a divat- és dizájniparnak milyen súlya lesz, az Iparstratégia alapján lehet majd megmondani, erről azonban még nincs döntés.”

Ennek célja, hogy a területen azonosítható jelentős hagyományokat, több esetben sikeres, de nem szisztematikus kezdeményezéseket a gazdasági növekedéshez igazítva fejlesszék tovább, és a növekedés útján támogassák.

„A következő időszak a kutatásról és tervezésről fog szólni, hogy meghatározzuk, pontosan milyen lépések szükségesek a kinevezésben foglaltak teljesítésére. A kreatívipar területén is erősítenünk kell a szakmai kapcsolatokat itthon és nemzetközi szinten egyaránt. Fel kell térképeznünk azokat a nehézségeket, amelyek szakmai koordinációt, fejlesztést igényelnek, és meghatározzuk a beavatkozási pontokat, programokat. Ehhez a nemzetközi gyakorlatok jó alapot fognak biztosítani” – húzta alá a miniszteri biztos.

Miniszteri biztosként az is a feladatom – ebben Nagy Márton is határozott elvárásokat fogalmazott meg –, hogy a kreatívipar a hazai gazdaság egyik motorja legyen, érdemben járuljon hozzá a versenyképesség további megerősödéséhez, a gazdasági teljesítmény és a hozzáadott érték növekedéshez, a fejlettségbeli felzárkózáshoz. Ezért is tartom fontosnak, hogy mielőtt elkezdenénk az operatív munkát úgy, ahogy az MDDÜ indulásakor, itt is mélyrehatóan megismerjük a jelenlegi helyzetet, legfontosabb szereplőket.