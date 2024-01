Több ezer látogató, telt házas események a budapesti divathéten

A hétvégi divatbemutatókon mintegy háromezer látogató vett részt a Szépművészeti Múzeumban, a Fashion Hub fiatalokat célzó ingyenes programjait pedig csaknem ezer fő kereste fel – közölte az MDDÜ kedden az MTI-vel.

A rendezvényen kiállítások, kerekasztal-beszélgetések, nyitott műhelyek, vásárlási lehetőségek, zenei programok és divatbemutatók várták a látogatókat, akik lengyel, szlovák, szerb, osztrák és ukrán tervezők munkáit is megismerhették. A magyar tervezők között három elismert márka külső programokkal is kapcsolódott a divathéthez.

Volt alkalmam az eseményre érkező szakemberekkel, hazai és nemzetközi újságírókkal, vásárlókkal beszélgetni a BCEFW alatt. Mindannyian kiemelték a rendezvény szakmaiságát, figyelemre méltónak és a nemzetközi piacra is alkalmasnak találták a tervezők kollekcióit, kivétel nélkül már most a régió legszínvonalasabb divateseményeként tartják számon a BCEFW-t

– idézi a közlemény Jakab Zsófiát, az MDDÜ vezérigazgatóját, aki azt is hozzátette, hogy fontos visszajelzés számukra az is, hogy sok vendég érkezett magyar tervezők ruhájában. „Ez azt mutatja, hogy egyre szélesebb kör érdeklődik a magyar tervezők iránt, a fiatal generációt is beleértve” – vélekedett.

Már az előregisztráció során túljelentkezés volt a Fashion Hubra, és mintegy 1000 fő látogatta meg a hétvégi programokat a helyszínen. Szezonról szezonra olyan mérvadó esemény valósul meg a BCEFW-vel, amely egész Budapestet lefedve, az országimázs szempontjából meghatározó helyszínekkel, ezúttal a Szépművészeti Múzeum, a Hősök tere és az Andrássy út környékével az ország turisztikai vonzerejéhez is hozzájárul

– tette hozzá.

Jeles márkák képviselői érkeztek

A nemzetközi szakemberek egy szervezett túra alatt Budapest kulturális kínálatával is megismerkedhettek. A szakmai közönség tagjaként a milánói Spazio 38 showroom és a lengyel Modivo képviselői, a svájci Hay Hay márka képviselői, az athéni Passion Alley butik tulajdonosa, valamint a White Milano trade show alapítói is megtekintették a divatbemutatókat, és kíváncsiak voltak a magyar márkákra. A cseh és a lengyel Vogue, a szerb ELLE, az amerikai 10Magazine és a nemzetközi The Impression divatszerkesztői is Budapestre érkeztek, de Nina Suess online-tartalom-gyártó, valamint Patrick Domingo divatfotós is helyet foglalt a közönség soraiban.

A pályájuk elején járó, feltörekvő tervezők telt házas divatbemutatók keretében mutatkoztak be a Szépművészeti Múzeumban. A Z generációs közönségnek a Fashion Hub kínált programokat a Hungarian Art & Business épületében, amelyekre már az előzetes regisztráció alatt is többszörös túljelentkezés érkezett. Sokan kíváncsiak voltak a divat világában elérhető karrierlehetőségekre, népszerűek voltak a témához kapcsolódó beszélgetések is, a workshopok résztvevői pedig saját alkotásokkal távozhattak, és elmélyedhettek a fenntarthatóság, valamint a technológia kérdésköreiben.

A Facebookon keresztül csaknem húszezren nézték a divatbemutatók élő közvetítéseit, de a TikTokon is 150 000 fölötti megtekintést ért el a divathét legnépszerűbb videója.