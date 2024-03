Kiderült, miért olyan alacsonyak a februári gázszámlák

Országosan tapasztalják, hogy alacsony volt a februárt is érintő gázszámla. Ennek az Infostart információi alapján a tavaszias meleg és az FHT-számítás az oka.

Egy gázszámlázással foglalkozó, több mint 110 ezres Facebook-csoportban többen is feltették a kérdést, hogyan lehetséges, hogy 300 köbméter gáz fogyasztása mellett mindössze 16 ezer forintos számlát kaptak.

A szakértők gyorsan helyre rakták a dolgokat, és elárulták, hogy az egyik ok az enyhe tél, emiatt a gázszolgáltatók a korábbi számlákat is korrigálják. Ugyan nem írják át azokat, de az akkor kapott kedvezmény nagyobb lesz, és ezt most érvényesítik, vagyis sávkorrekciót hajtanak végre. Ez azt jelenti, hogy a korábban piacin elszámolt mennyiséget visszaárazzák. A számla közepén megtalálhatók ezek a korrekciók.

Az egész évre járó 63 645 MJ (minimum 1729 köbméter) kedvezményes gáz mindenkinek jár, az nem veszhet el amiatt, mert szokatlanul meleg telünk van

– szögezi le a lap.

A szakemberek úgy vélik, ha marad ez az időjárás, akkor a meleg idő miatt alacsonyabb összegűek lesznek a számlák, ráadásul a korábban versenypiaci áron kifizetett fogyasztást is visszakaphatjuk. Ezt mutatja az FHT-értékek változása is, azaz egy egység most többet ér, nagyobb a szám mögötte.