Lehullt a lepel a magyar kormány több ezer milliárd forintos gazdasági tervéről

Egy több mint 4000 milliárdos új magyar ipari beruházási program körvonalai rajzolódnak ki Lázár János egyik korábbi bejelentéséből. Az Economx érdeklődésére kiderült, hogy ezzel összefügg a tízszeres nyereséget produkáló spanyol vasúti vállalat lehetséges felvásárlása is.

Lázár János szakminiszter sok minden egyéb mellett múlt csütörtökön bejelentette, hogy az általa vezetett Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) garanciát kapott arra, hogy a gazdaságpolitikai döntéshozók támogatni fogják a tárca kötöttpályás járműbeszerzési programját, amelynek az értéke elérheti a 10-12 milliárd eurót, amely mai árfolyamon akár 4 700 milliárd forintot is jelenthet – világított rá cikkében az Economx.

A lap rákérdezett arra is, hogy a spanyol vasúti vállalat, a Talgo megvásárlása mennyiben kapcsolódik ehhez a tervhez. Alig néhány napja számoltunk be ugyanis arról, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter személyesen lobbizott Madridban a Ganz-MaVag Europe Zrt. érdekében. Lázár János ezzel kapcsolatban leszögezte,

a közlekedési tárca hazai, illetve a külügyminisztérium spanyolországi beruházása egymással összefügg.

Reményét fejezte ki, hogy a magyar állam, ha lesz szerepvállalása bármilyen külföldi vállalat fölvásárlásban, akkor azt azzal a céllal teszi, hogy magyar tulajdonú ipari kapacitást hozzon létre. Legyen szó vasúti kocsik építéséről, vagy más típusú projektekről.

Tízszeres szorzó a nyereségben

Egyébként pont az említett sajtótájékoztató előtti napon hozta nyilvánosságra a spanyol értékpapírpiaci felügyelet (CNMV) a Talgo pénzügyi eredményeit. A jelentős mértékben eladósodott vonatgyártó cég profitja 2022-ben még 1,44 millió euró volt, majd 2023-ban 12,24 millió euróra (hozzávetőleg 4,8 milliárd forint) ugrott.

Azaz, csaknem megtízszerezte nyereségét a magyar célkeresztbe került Talgo.

A vállalat működési eredménye, amely az üzletág teljesítményét is tükrözi, csaknem 59 millió euró volt, több mint kétszerese az előző évi 26,45 milliónak.

Nem biztos, hogy megéri

A spanyol gazdasági kommentárok emlékeztetnek, ezeket az eredményeket olyan időszakban hozták nyilvánosságra, amikor a cég komoly piaci érdeklődés középpontjába került. Február elején ugyanis a magyar Ganz-MaVag Europe konzorcium megerősítette, hogy tárgyalásokat és egyeztetéseket folytat a Talgo 100 százalékára vonatkozó vételi ajánlatáról, részvényenként 5 eurós áron.

Ugyanakkor fontos szempont, hogy az akvizícióhoz nélkülözhetetlen a Talgo spanyol hitelezőinek, így a Santandernek és a BBVA-nak a hozzájárulása is. A Talgo 320-350 millió eurós tartozást halmozott fel, és a hitelező spanyol bankok az adósság kifizetését teljes egészében és azonnal követelnék,

az olyannyira megdrágítaná a felvásárlást, ami már nem érné meg a magyar félnek

– világított rá az Economx. Megjegyezték, hogy eddig arról szóltak a hírek, hogy a spanyol vállalat 40 százalékáért 240 milliárd forintot (632 millió eurót) fizetne a Magyar Vagon Vagyonkezelő Zrt-hez tartozó konzorcium, ám a teljes költség meghaladhatja az egymilliárd eurót is.

Csak úgy van értelme, ha Magyarország is profitál

Az Economx tudósítása szerint, miután Lázár János megerősítette, hogy a Talgo felvásárlása illeszkedik a terveibe, és minden lépésük összefügg, elmondta azt is, az ÉKM felmérte az összes magyarországi gyártókapacitást (Ganz, Szolnok, Dunakeszi), illetve azt is, hogy a MÁV-Volán csoportnál mekkora mennyiséget lehet a járműparkból felújítani, mennyit kell rendelni, és milyen típusokból kell vásárolni. Elmondása szerint túl vannak már a nemzetközi piackutatáson is.

Ugyanakkor Lázár János leszögezte, csak akkor van értelme a kormánynak a következő években elkölteni 10-12 milliárd eurót erre a programra, ha ebből minél több forrás itt marad Magyarországon, köz-, vagy magánkézben

– írja a lap. Rámutattak, hogy összehasonlításképpen, a kötöttpályás járműbeszerzésre nagyságrendileg egy paksi bővítésnek megfelelő mennyiségű forrást költene el a kormányzat, és majdnem ötször annyi pénzt, mint amennyit a Budapest-Belgrád vasútvonalra tervezett (2,2 millió dollár).