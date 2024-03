A Wizz Air vezérigazgatója szerint Michael O’Learynek mást tanítottak matematikából, mint neki, Magyarországnak pedig egyetlen nemzeti légitársasága van. Váradi József a Világgazdaságnak többek között a szurkolójáratokról is beszélt.

Váradi József a Világgazdaságnak nyilatkozva elmondta, hogy ismét focilázban égnek a németországi Európa-bajnokságra kijutó labdarúgó-válogatottnak köszönhetően. Keresik a lehetőségét annak, hogy újabb szurkolói járatokat indítsanak a nyáron.

A Wizz Air vezérigazgatója többek között érintette az interjúban a Ryanair vezér által korábban megfogalmazott kritikákat is:

Váradi hangsúlyozta a Wizz Air domináns szerepét a magyar piacon, amely 38 százalékos részesedéssel bír, szemben a Ryanair 26 százalékos részesedésével. Ezzel cáfolja Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatójának állítását, miszerint a Wizz Air vesztésre állna a magyar piacon.

Pozitívan nyilatkozik a magyar kormány döntéséről, hogy a Budapest Airportot visszaállamosítja, és a francia Vinci SA-t kisebbségi tulajdonossá teszi. Úgy véli, hogy ez a lépés összhangban van a nemzetközi gyakorlattal és elősegítheti a stratégiai infrastruktúra hatékony kezelését.

Váradi szerint a Wizz Air továbbra is kedvező árakkal vonzza az utasokat, mivel az emberek továbbra is szeretnek utazni, annak ellenére, hogy nem mindenki hajlandó magas jegyárakat fizetni. „Ez nyilván az előnyünkre válik, mert mi lényegesen kedvezőbb feltételekkel és alacsonyabb árakkal tudunk repülőjegyeket kínálni az utazni vágyóknak” – fogalmazott a légitársaság vezetője.

Megjegyezte, hogy a Wizz Air iránti kereslet jelentősen nőtt, jelenleg 60 százalékkal többet repülnek, mint a Covid előtti időszakban, ami jól mutatja a vállalat növekvő népszerűségét és teljesítményét.

Váradi úgy véli, hogy a Wizz Air mindig is Magyarország nemzeti légitársasága volt, mind jogi, mind jelképes értelemben. Ezt számos példával támasztja alá, köztük azzal, hogy a vállalat szerepet vállalt egészségügyi eszközök szállításában Kínából a pandémia alatt.

Váradi elmondta, hogy a Wizz Air tervei szerint a következő 12 hónapban körülbelül 40 új repülőgépet vesznek át, és törekszenek a flotta bővítésére, hogy a kapacitások ne csökkenjenek, sőt növekedjenek.

A szurkolójáratokról elárulta, hogy azok iránt nőni fog a kereslet, bár tulajdonképpen gyakorlatilag már beteltek. „Most vizsgáljuk a lehetőségét annak, hogyan tudunk további járatokat indítani azok számára, akik élőben szeretnék látni a meccseket” – mondta.

Korábban a Ryanir-vezér szúrt oda a Wizz Airnek

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója pár hete egy a budapesti sajtótájékoztatón szúrt oda a rivális légitársaságnak, a Wizz Airnek.

Kijelentette, hogy

AZ ÚJ ÚTVONALAKKAL A RYANAIR 2024-BEN LEKÖRÖZI A VERSENYTÁRSÁT, ÉS MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB LÉGITÁRSASÁGA LESZ.

O'Leary ráadásul azt is hozzátette, hogy a magyarországi székhelyű Wizz Air magasabb költségekkel üzemel, útvonalakat szüntet meg Budapesten, Airbusokat tart a földön, és olyan új piacokat próbál találni, ahol nincs jelen a Ryanair.

Továbbá a sajtótájékoztatón újra felszólalt a légitársaságokat sújtó környezetvédelmi adó ellen, amely szerinte rontja a versenyt, azáltal, hogy magasabb árakat eredményez, de a forgalomnövekedésre is negatívan hat, és az utasok lehetőségeit is korlátozza. Az adónem miatt a vezérigazgató többször is indulatosan ment neki a magyar kormány tagjainak. Egy korábbi budapesti sajtótájékoztatón egészen odáig ment, hogy azt mondta: szerinte a kormány tagjai nem voltak beszámítható állapotban, amikor ezt az adót kitalálták.

A Ryanair repülőgépeinek nagy részét a Boeing cég 737 típusú modelljének változatai teszik ki. Az utóbbi időben a repülőgépgyártó cég bizalmi válsággal küzd, ugyanis a múlt hónapban egy vadonatúj 737 Max 9 típusú repülőgép kényszerleszállást hajtott végre, miután a levegőben kiszakadt az egyik ajtópanelje.

A légitársaság vezérigazgatója azonban a sajtótájékoztatóján arra is kitért, hogy a cég továbbra is bízik a Boeingekben, mivel úgy vélik, hogy a repülőgépgyártónál a minőségellenőrzéssel van probléma. Éppen ezért ezt a problémát úgy orvosolják, hogy saját mérnököket alkalmaznak a seattle-i gyárban.

(Borítókép: Váradi József és Michael O'Leary. Fotó: Chris Ratcliffe / Bloomberg, Pier Marco Tacca / Getty Images Hungary)