Februárban 3,2 százalékkal nőtt az infláció az Egyesült Államokban, ami jóval meghaladta a várakozásokat. Az emelkedés miatt kérdésessé vált az amerikai jegybank (Fed) kamatvágási terve is, és miután a Fed döntései a világgazdaságot is mozgatják, külföldön is lehet hatása a váratlan fejleménynek.

Az amerikai jegybank által kitűzött inflációs cél jelenleg 2 százalékon áll, többek közt ehhez képest tekinthető meglepően magasnak a 3,2-es februári szám, amelyet a tengerentúli sajtó egy része is „váratlannak” nevezett (az adat politikai szempontból is érzékeny lehet, mivel pár napja Joe Biden elnök is elbüszkélkedett beszédében azzal, hogy az utóbbi egy évben sikerült letörniük az inflációt).

Mint a CNBC felidézte, a pandémia idején – 2020 júniusa és 2022 júniusa közt – az addig kevesebb mint 1 százalékos amerikai infláció 9 százalékra gyorsult fel. Ezután jött egy visszaesés, 2023 júniusában már 3,1 százalék volt az infláció, itt azonban megrekedtek.

Az utóbbi hónapokban ugyanis rendre 3 és 4 százalék közti volt az 12 hónapos infláció mértéke. A februári 3,2 százalék abból a szempontból haladta meg a várakozásokat, hogy előzőleg 3,1 százalékot jósoltak erre a hónapra (januárban is ugyanekkora volt az infláció). Ezen belül a hónapról hónapra mért maginfláció is 0,4 százalék lett, az előzőleg jósolt 0,3 százalékkal szemben.

A különbség kicsinek tűnhet, de az amerikai gazdaság szintjén ezeknek is van jelentősége, Jason Furman, a Harvard egyetem gazdaságprofesszora és Barack Obama volt elnöki egykori tanácsadója is megjegyezte, hogy az infláció „szokatlan magas maradt a februári adatok tükrében, és a maginfláció emelkedése még gyorsult is az utóbbi hónapokban, ha a három hónapos átlagot nézik.

A februári adatok közzétételével párhuzamosan egyre több elemző véli úgy, hogy a 2 százalékos inflációs célkitűzés több okból (egyebek mellett a vörös-tengeri kereskedelmi, szállítmányozási problémák miatt) elérhetetlen.

Sőt, még az sincs kizárva, hogy némi emelkedés jöhet a következő hónapokban, bár ez a várakozások szerint legfeljebb csak kismértékű lehet.

Nem számítunk arra, hogy a következő hónapok inflációs adatai elsöprő ellentétben állnak majd az erős januári adatokkal

– írták például a Citibank elemzői a CNBC szerint.

A befektetők egyelőre nem riadtak meg, sőt

Bár az infláció miatt felvetődött, hogy a Fednek a következő hónapokra jósolt kamatvágási terveit is késleltetheti, úgy fest, hogy a befektetőket ez egyelőre hidegen hagyta.

Az amerikai tőzsde ugyanis a váratlan inflációs adatok ellenére is száguldott. A Yahoo Finance szerint a S&P 500 index 1,2 százalékkal nőtt a nap végéig, amivel új rekordot ért el. Eközben a techcégeket tömörítő Nasdaq is 1,5 százalékos emelkedést könyvelhetett el, a Dow Jones pedig 0,6 százalékkal emelkedett.

A kincstárjegyek hozama is emelkedett: a 10 éves hozam 5 bázisponttal nőtt, míg az arany ára 1 százalékkal visszaesett a nap végére. Folytatta a szárnyalást a minap rekordot döntött Bitcoin is, amely már több mint 72 ezer dolláros szint felett zárta a keddet.

Vannak azért hangok, amelyek óvatosságra intenek

Egyesek szerint az utóbbi hónapok szárnyalása után már lehet, hogy a tőzsde elrugaszkodott a valóságtól. Így vélekedett Ariel Investments befektetési vállalat alapítója, John W. Rogers Jr. is, aki helyesen jósolta meg azt, hogy 2023-ban elmarad a recesszió az Egyesült Államokban és hogy bikapiac jön.

A Bloombergnek nyilatkozva Rogers azt mondta, hogy a mesterséges intelligenciában érintett vállalatok (köztük például a rekordokat döntögető chipgyártó, az NVIDIA) most már egyértelműen túlértékeltek szerinte, és ezért küszöbön állhat az árfolyam korrekciója, visszaesése. Szerinte a most látható AI-őrület már kezd emlékeztetni a 2000-ben történt dotkomlufira, amikor az internetes üzletágban érdekelt vállalatok pukkadtak ki.

Hosszú ideje nem volt semmiféle jelentős visszaesés sem a piacok, sem a gazdaság részéről. Egyszerűen úgy érzem, hogy sebezhetőek vagyunk, és sor kerülhet egy jelentős korrekcióra

~ mondta a 40 éves iparági múlttal rendelkező Rogers, majd hozzátette: inkább a piac, mintsem a gazdaság teljesítménye miatt aggódik.

Végül arra is kitért, hogy szerinte a befektetőknek most a kis- és közepes kapitalizációjú részvényeket érdemes megvásárolniuk, utalva közben arra is, hogy a 2023-as negyedik negyedévben a kis kapitalizációjú vállalatok árfolyama is elkezdett növekedni.

Szerinte a dotkomlufi idejéhez hasonlóan most is a kis kapitalzációjú vállalatok, valamint az értékpapírok jelentik a legjobb befektetési lehetőséget (mindehhez hozzátartozik, hogy az általa alapított Ariel Investments rendszerint a kis- és közepes kapitalizációjú vállalatokra összpontosított az utóbbi négy évtizedben).