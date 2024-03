Az Adria InterCity fedélzetén 2021-ben a járványhelyzet ellenére is 5500-an utaztak, 2022-ben az utasszám megduplázódott, 2023-ban pedig már több mint 13 ezren jutottak el a vonattal a horvát tengerpartra.

A 2022-ben a The Guardian által Európa tíz legjobb vasúti élményutazása közé választott járat Budapestről minden kedden, pénteken és vasárnap; Splitből minden hétfőn, szerdán és szombaton indul

– közölte az MTI-vel a MÁV. Hozzátették, a 789 kilométeres távon a családok négy- vagy hatágyas fülkében, a párok és a kisebb családok egy-háromágyas hálókocsifülkékben foglalhatnak helyet. A járat minden kocsija légkondicionált.

Már megvásárolhatjuk a jegyeket

Az Adria InterCity járataira a jegyeket március 15-től már meg lehet vásárolni a jegypénztárakban és az Elvira felületén – írták.

A MÁV-START idén is közlekedteti a Retró Istria expresszvonatot is, amely Budapest és Koper, valamint Rijeka (Fiume) között közlekedik június 28-tól augusztus 31-ig naponta, erre is rövidesen elkezdik a jegyek értékesítését – közölték.

Korábban megírtuk, hogy 2022-ben a The Guardian kiválasztotta a Lonely Planet útikönyvkiadó által összegyűjtött legjobb vonatutak közül a szerinte tíz legjobbat, és ebbe a top 10-be sorolta be a Budapestről Splitbe közlekedő Adria Intercity járatát is.

Erre a Top 10-es listára került fel továbbá a Guardian válogatásában a Nightjet Amszterdamból Bécsbe közlekedő járata, és egy komphajóút is Dublin és Madrid között. A vonatutak között kiemelkedik még a svájci Locarnóból az Alpokon keresztül az olasz Domodossolába tartó járat is.

(Borítókép: MÁV-START)