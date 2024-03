Ahogy arról tegnap beszámoltunk, a hétvégén komoly technikai probléma lépett fel a Magyar Posta „ÉnPostám” felületén, ahová azok a webshoppal rendelkező egyéni vállalkozók regisztráltak, akiknek március 28-tól kötelezően biztosítaniuk kell a csomagjaik MPL-lel való szállítását. A webáruházi kormányrendelet miatt megkezdett regisztráció során egyes webáruházi ügyfelek adatai ideiglenesen hozzáférhetővé váltak más regisztrált személy számára, így nyilvánossá váltak a webshopot üzemeltető vállalkozók nevei, e-mail-címei és telefonszámai. Ezen adatok némelyike ugyan megjelenik a vállalkozások weboldalain is, de ettől még minősülhetnek személyes adatnak.

„Nem attól nem minősül személyes adatnak egy adat, hogy megjelent a publikus adatbázisokban, hanem azért, mert az »info@« vagy »hello@« típusú e-mail-címek fő szabály szerint nem személyes adatok” – szögezte le dr. Ormós Zoltán, a magyar webáruházakat képviselő Ecommerce Hungary alelnöke, hozzátéve: a Magyar Postát érintő adatszivárgási ügyben nemcsak egyéni vállalkozások érintettek, hanem mindenki, beleértve a cégek kapcsolattartóit is, aki webshopot üzemeltet. Azonban az egyéni vállalkozók azért különösen érdekesek ebben a helyzetben, mert a vállalkozásuk neve a vállalkozó saját neve.

Nem egy kihalásszintű esemény, csak egy kínos baki

A posta által kiadott közleményből kiderül, hogy a Magyar Posta álláspontja szerint is adatvédelmi incidens történt, ami miatt meg is kezdődött az ügy kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele.

‚A posta közleményéből kiindulva is megállapítható, hogy valószínűleg személyes adatot, méghozzá többet érintett az ügy. A Magyar Posta már teljesítette az ilyen esetekben előírtakat, azaz tettek bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé az incidens miatt. Az Ecommerce Hungary is feltételesen meg tudja erősíteni a panaszok alapján, hogy adatvédelmi incidens történt” – értékelte a posta közleményét Ormós Zoltán, aki azt is elmondta, hogy a következő lépésről rövidesen döntést hoznak, addig mérlegelik a lehetséges opciókat.

Valószínűleg felvesszük a kapcsolatot a postával, és megpróbáljuk a cégeket képviselni ebben az ügyben, aztán meglátjuk, hogy a Magyar Posta milyen partner lesz ebben. Bár ők megindították a szükséges eljárást a NAIH-nál, de az érintetteknek egyéb jogaik is vannak, így adott esetben akár kártérítést is követelhetnek

– mondta Ormós Zoltán, aki szerint – a hozzájuk beérkező panaszok és azoknak a beszámolói alapján, akik átnézték az adatbázist – több mint ezer embert érint az adatszivárgás.

„Adatvédelmi incidens természetesen máshol is történt már, ilyenkor az a kérdés, hogy milyen gyorsan és hogyan reagál az adott szervezet, akinél az eset megtörtént. Jelen esetben a posta gyorsan reagált, és lezárta a felületet, szóval megtették a technikai intézkedéseket és a jogi lépéseket is, hiszen jelezték a NAIH felé a hibát, úgyhogy ez nem egy kihalásszintű esemény, csak egy kínos baki” – fogalmazott Ormós, aki szerint egy egyszerű IT-hiba történt.

Indulhat a trükkös árháború

Az új rendelet alapján minden magyar webáruházzal rendelkező vállalkozásnak biztosítania kell a postai kikézbesítés lehetőségét is. Ehhez a cégeknek és az egyéni vállalkozóknak vagy szerződést kell kötniük a Magyar Postával, vagy regisztrálniuk kell az „ÉnPostám” felületén, ahol az adatszivárgás történt. Előbbi megoldás azért lehet kifizetődő a vállalkozásoknak, mert a kedvezményes szállítási árak mellett más pluszszolgáltatások is elérhetőek lesznek a számukra, azonban a vállalkozóknak hozniuk kell a szerződésben megadott csomagszámot, így sokan a második lehetőséget választották, ahol szintén megkapják a kedvezményes szállítási lehetőséget, de pluszszolgáltatások nélkül.

Ormós Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy van egy harmadik lehetőség is.

„A webáruházak szállíthatnak a posta »utcai« szolgáltatásával is, ebben az esetben drágább lesz a csomagküldés, de mentesülnek mindennemű regisztrációtól vagy szerződéskötéstől. Így a posta lényegében nem is látja az ő adataikat, maximum akkor, ha számlát kér a feladásról a cég vagy az egyéni vállalkozó, de akkor sem tudja, hogy egy webáruházas szállítás történt. Ez egy drága opció, de ezzel is meg lehet felelni a rendeletnek” – jegyezte meg a jogász, bár hozzátette, hogy az egyetemes postai szolgáltatásnak vannak bizonyos korlátai (például csak 10 kilogrammos csomagot lehet küldeni), de sok vállalkozás ezzel is boldogulna.

Vannak egyéni vállalkozók, akik megkeresésünkre elárulták, hogy nem szeretnék igénybe venni a postai szolgáltatásokat, de mivel kötelezően fel kell tüntetni ennek az opciónak az elérhetőségét is,

így megpróbálják a többi csomagküldő szolgáltatóval való küldés árát alacsonyabbra tenni, mint a postai lehetőséget.

„Az a kérdés, hogy egy vállalkozó írhat-e ki magasabb árat, mint amennyiért ő a postától megkapja ezt a szolgáltatást. A posta álláspontja szerint ezt nem teheti meg a webáruház tulajdonosa, tehát akik regisztráltak, azoknak akkora áron kell feltüntetni a szolgáltatást, amekkora árat a posta megszab, mi azonban ezt vitatjuk. Szerintünk egyrészről az ár előírása a webáruházak számára nem feltétlenül jogszerű, másrészről azt gondoljuk, hogy ez hadd legyen a webáruház döntése, hogy hogyan árazza be a saját oldalán ezt a szolgáltatást” – mondta Ormós Zoltán, de hozzátette, hogy ez a kérdés sem egyszerű.

„Egyes költségelemeket egyébként elismer a Magyar Posta, tehát ha az eladónak extra díjai vannak amiatt, mert költséges számára, hogy igénybe vegye a postai szolgáltatást. Ezeket a költségelemeket pedig csak nagyon nagy munkával tudja ellenőrizni a posta, ráadásul ezt folyamatosan kellene ellenőrizni, mert lehet, hogy egy webáruház ma így árazta be a szolgáltatást, holnap meg már úgy” – összegezte Ormós Zoltán.

