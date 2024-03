Az üzemanyagok és az útdíjak árának folyamatos emelkedése a turisztikai szektorra is negatívan hat. Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének elnöke szerint csaknem 40 százalékkal kell többet fizetni a buszos kirándulásokért.

Mint írtuk, idén nemcsak az üzemanyagok, de az útdíjak is jelentősen megdrágultak. A folyamatos áremelkedés a turisztikai szektort sem kíméli. A fuvarozásban eddig az üzemanyag volt a legdrágább, míg mára a megemelt költségek miatt az útdíj jelenti a legnagyobb kiadást – fejtette ki Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének elnöke az ATV Start című műsorában.

A buszos kirándulások csaknem 40 százalékkal drágultak.

Az ipartestület vezetője szerint a kiadások miatt közel 30-60 százalék költségmozgás tapasztalható.

Dittel Gábor arra is kitért, hogy létrejött egy turizmus-tanácsadó testület, így bíznak benne, hogy meghallgatják őket, és változhatnak ezek a költségek. Megjegyezte, hogy azt is szeretnék elérni, hogy a buszos kirándulásoknál 27 helyett 5 százalékos adót vezessenek be.

A folyamatos áremelkedések miatt a Közúti Fuvarozók Egyesülete már tavaly aggodalmának adott hangot. A magasabb útdíj, az Európai Unió környezetvédelmi szigorításai, valamint az üzemanyagok jövedéki adójának emelése miatt a fuvarozóknak rengeteg pluszköltségük keletkezett. Ezeket a kiadásokat a fogyasztókra hárítanák át, ami hosszabb távon akár az élelmiszerek, a háztartási gépek és a bútorok árát is befolyásolhatja.