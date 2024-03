„Egy adatvédelmi szempontból alacsony kockázatú helyzet állt elő a hétvégén, amikor a webshopok regisztrációjára fejlesztett szoftvert telepítettünk. Azért alacsony, mert olyan adatokat látott egy szűk kör, amelyek egyébként nyilvánosan is hozzáférhetők. Mintegy 1300 adatról van szó, melyeknek többsége nyilvánosan hozzáférhető céges kapcsolattartó adat volt” – mondta az Indexnek Mikecz Péter, a Magyar Posta kommunikációs főigazgatója arról, hogy március 15-én több felhasználó egy felhasználói profil alá került.

így mintegy 1300 regisztrált ügyfél láthatta egymás adatait.

„A hibát az észlelést követően azonnal elhárítottuk, és természetesen a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak jelentettük. Az okozott kellemetlenségért az érintett ügyfelektől ezúton is ismét elnézést kérünk” – mondta Mikecz Péter. Ugyanakkor érdemes a teljes kép megértéséhez nagyobb kontextusban is megvizsgálni az eseményt.

A szakmai berkekben webshoprendeletként emlegetett kormányrendelet, „a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló” kormányrendeletet módosították, az új működési forma március 28-án lép hatályba.

A POSTA MOST IS TELJESÍT OLYAN KÖTELEZETTSÉGEKET, AMELYEKET MÁS LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓNAK NEM KELL.

Míg a piaci kézbesítési szolgáltatók az általános szerződési feltételükben azt is feltüntetik, hogy milyen esetben nem vesznek át egy adott csomagot, addig a Magyar Posta mint egyetemes szolgáltató – törvényi kötelezettsége értelmében – köteles minden csomagot átvenni és kézbesíteni. A március 28-án életbe lépő rendelettel a rendelés és kézbesítés lehetőségét biztosítja a kormány a magyar fogyasztóknak, függetlenül attól, hogy hol élnek.

„Azt pedig látni kell, hogy a magyar állampolgárok érdekében a kormány nem kötelezheti a brit állami posta tulajdonában lévő GLS-t, a francia állami posta tulajdonában lévő DPD-t, az osztrák állami posta tulajdonában lévő ExpressOne-t, vagy a német állami posta tulajdonában lévő DHL-t ilyen szolgáltatások nyújtására” – összegezte Mikecz Péter.

Felkészült a Magyar Posta a feladatokra?

A kommunikációs főigazgató az Indexnek elárulta, a Magyar Posta akár a drasztikusan megnövekedett csomagvolumen kezelését is elvégzi, az új feladat ellátására minden eszközükkel igyekeznek felkészülni. Az e-kereskedelem hozadékaként évről évre dinamikusan nő a csomagok mennyisége, a karácsonyi időszakokban pedig kiugróan nagy a forgalom.

Jelentős tapasztalatra tettünk szert ezekben az időszakokban, amelyre a jelenlegi átállás alatt is hagyatkozunk, hiszen a karácsonyi időszakban akár napi 200-250 ezer csomag feldolgozásának és kézbesítésének kihívását is sikerrel megoldotta a vállalatunk. A forgalomnövekedés és a kiemelt időszakok sikeres kezelése érdekében lépéseket tettünk, így az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajtottunk végre, de a kollégák sok-sok éves/évtizedes, kézbesítésben szerzett tapasztalata is jelentős segítség számunkra.

Mikecz Péter emlékeztetett, a találgatásokkal szemben tény az, hogy a társaság országosan kiterjedt hálózattal (mintegy 2300 postával és partnerpostával, 350 mobilpostával és 550 csomagautomatával), 22 000 munkavállalójával, és azok szakmai tapasztalatával képes a rendelet által ráruházott feladatot megfelelő minőségben ellátni. „Arra törekszünk, hogy az ország minden pontján a XXI. századi elvárásoknak megfelelő, ügyfélbarát és magas színvonalú szolgáltatást biztosítsunk.”

Mindemellett kifejezetten a kis és normál dobozos termékekkel foglalkozó webáruházak számára tavaly novemberben üzembe helyezték a világviszonylatban is egyedülálló robotizált fulfillment raktárat Fóton. SMART by MPL márkanéven raktárlogisztikai megoldást nyújtanak a nap 24 órájában egy mintegy 800 négyzetméteres automatizált tároló és egy ehhez kapcsolódó 1200 négyzetméteres külső tárolórészen – akár napi 240 tonna termék tárolásával, feldolgozásával. A SMART by MPL-en keresztül lehetőség van külföldi utánvétre, vámügyintézésre, de akár speciális alakú, nagy méretű csomagok kezelésére is.

A fejlesztések mellett az érintett webshopokat is segíteni kívánjuk abban, hogy a jogszabályi kötelezettségnek minél egyszerűebben eleget tehessenek. Felvettük a kapcsolatot a legnagyobb webshopmotorokkal annak érdekében, hogy a Magyar Posta által nyújtott postai (kézbesítési) szolgáltatás igénybevételének lehetőségét határidőre elérhetővé tegyék rendszereikben ügyfeleik részére.

Azoknak a webshopoknak, amelyeknek honlapja egyedi webshopmotort használ, a Magyar Posta pályázati úton lehetőséget kínál a felmerülő költségek fedezetének biztosítására. „Erről tájékoztattuk az érintetteket és a weboldalunkon is megtalálható a pályázati kiírás.” Az idén a Fóti Logisztikai Központban kialakított robotizált fulfillment szolgáltatásra alapozva piacnyitást terveznek Horvátországban, később Szlovéniában, Észak-Macedóniában, Romániában, Bulgáriában, ahol a helyi postaszolgáltatóval együttműködésben logisztikai szolgáltatásokat kívánnak nyújtani webshopoknak, pénzintézeteknek. Ezzel lehetőséget teremtenek a magyar vállalkozásoknak is a külföldi terjeszkedésre is.

Mi lesz az e-kereskedelemmel?

A magyarországi e-kereskedelem számos szereplőjét hosszú évek óta kiszolgálja a Magyar Posta, ezért már évekkel ezelőtt szükséges volt az infrastruktúra fejlesztése, aminek eredményeképpen 2023 végére a logisztikai üzemeket automatizálták: „Óránként akár 3000 csomag feldolgozására, szortírozására is képes szállítópályákat szereltünk fel országszerte 17 helyszínen.”

Idén az ügyfelek kiszolgálása érdekében a már meglévő 550 csomagautomata mellé TOVÁBBI 150 TELEPÍTÉSÉT TERVEZiK, AZAZ TÖBB MINT NEGYEDÉVEL BŐVÜLHET AZ AUTOMATÁK SZÁMA.

„Országos hálózatunkat, kézbesítési folyamatainkat a webshoprendeletnek történő megfeleléshez igazítjuk. Folyamatosan fejlesztjük a gépjárműflottánkat, elektromos autók üzembehelyezésével is” – mondta az Indexnek Mikecz Péter. Tavaly 45 darab új, 3,5 tonnás elektromos teherautót vásároltak, melyeket a csomagok kézbesítésében használnak és ezzel évente mintegy 164 tonna károsanyagkibocsátás-csökkenést értek el.

Ezzel egyidejűleg ugyanennyi régi, nagyobb károsanyag-kibocsátású teherautót vonunk ki a forgalomból. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a járművek üzem közben lényegesen csendesebbek, így a környezeti zajterhelés is csökken, amely szintén az ügyfelek, a lakosság érdekeit szolgálja. De nemcsak négy keréken, hanem két keréken is törekszünk modernizálni, tavaly 1700 fölé nőtt a nyomatékszenzoros biciklik és triciklik száma a Magyar Posta flottájában.

Mikecz Péter úgy látja, összességében az elmúlt időszak szolgáltatási és infrastrukturális fejlesztései mind azt a célt szolgálták, hogy a munkatársak hatékonyabban és modernebb eszközökkel tudják elvégezni a feladataikat. A Magyar Posta által nyújtott szolgáltatások színvonala így tud folyamatosan javulni. „Arra törekszünk, hogy ez a fejlődés a Posta modernizálásával a következő években is dinamikusan folytatódjon.”

Átlagosan napi 100 ezer, csúcsidőben 250 ezer csomagot kézbesít a Magyar Posta Az évről évre növekvő e-kereskedelem hozadékaként növekvő csomagmennyiséget, akár napi 200-250 ezer csomag feldolgozását és kézbesítését kell elvégezniük. A kormányrendelet nem biztosít kizárólagosságot a Magyar Posta számára, a webshopoknak nincs szerződéskötési kötelezettségük, így a rendelet nem „helyzetbe hozza” a Postát, hanem lehetőséget teremt a webshopból vásárlóknak, hogy megrendelt árucikkeiket az általuk megadott átvevőhelyre kérhessék. A kormányrendelet mindössze annyi ír elő a webáruházak számára, hogy a többi kézbesítő szolgáltatóval azonos módon a Magyar Postát is tüntessék fel weblapjukon annak érdekében, hogy minden vásárló egyenlő esélyekkel vásárolhasson weben keresztül, és a megrendelt áru a legkisebb településekre is eljusson.