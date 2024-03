A péntek esti moszkvai terrortámadás sajnos jól reflektál arra, hogy a kormány gazdasági céljai között szereplő óvatossági motívum oldása mennyire bonyolult. A döntéshozók már tavaly hangot adtak annak, hogy a gazdaság helyreállításában „az első a bizalom kérdésköre”. Ugyanis az európai rekordinflációs szint következtében Magyarországon földbe állt a fogyasztás, a lakosság megtakarítási rátája pedig emelkedett.

A folyamat azon túl, hogy nehezíti az élénkítést, a fogyasztásalapú adórendszerre is csapást mér. Így a kabinet egyértelműen azt kommunikálja: oldani kell az óvatossági motívumot.

Ugyanakkor itt egyszerre két kommunikáció ütközik egymással:

A két kommunikáció nem oltja ki egymást, ám érdemes velük mélyebben foglalkozni: itt az ideje a beruházásoknak és a fogyasztásnak, vagy jön a fegyverkezés, hiszen bármikor kitörhet egy világháború – utóbbira a miniszterelnök reflektált pénteken a reggeli interjújában. Egy pozitív kommunikációs panel ütközik egy negatívval.

Korábban írtuk, hogy a lakossági fogyasztás és a vállalatok beruházási kedve a földbe állt. Tavaly a kiskereskedelmi forgalom 7,9, a beruházások összességében 8,5 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest. Érdemi fordulatról még nem lehet beszélni. Ugyanakkor reményre adhat okot, hogy a hagyományosan magas kereskedelmi forgalmú decemberrel megegyeznek a januári adatok, valamint a lakáshitelek az idei év első hónapjában több mint megduplázódtak 2023 januárjához képest.

A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi kamatdöntésénél ezt így összegezte: „A lakossági bizalmi indikátor elmúlt hónapokbeli alakulása az óvatossági motívum fokozatos oldódására utal.”

Az Index megkeresésére Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke leszögezte: „alapvető szabály, hogy a növekedés és az infláció mértéke félig a reálgazdasági eseményektől és félig a várakozásoktól függ. Nagyon sok múlik azon, hogy a gazdasági szereplők mit várnak a jövőtől.”

Közgazdaságilag nehezen értelmezhető a néplélek, ugyanakkor Magyarországon a rendszerváltás óta az emberek döntéseiben ott van, hogy könnyen lehet baj abból, ha nem gondolkoznak reálisan. A magyar emberek általánosságban óvatosak, néha túlzottan is. Ezt tapasztalhattuk most is, amikor a gazdasági környezetünk külső bizonytalanságai miatt óvatosságból megtakarítottak, ami egyrészről jó, mert a pénzügyi tudatosság fejlődését mutatja, másrészről a túlzott aggodalom a fogyasztás jelentős visszaesését okozta. A másik oldalon meg ott a politika, ami az ismeretei és a rendelkezésére álló információi alapján azt mondja: lehetünk bizakodóak, hiszen Európában az egyik legjobb a növekedésünk, elképesztően magas a működőtőke-beáramlás, és a munkaerőpiac végig stabil lábakon állt.