Az elektromos járművek hatótávja akár a jelenlegi kétszerese-háromszorosa is lehet, a cellák túlmelegedése nem jelent majd problémát, és olcsóbbá is válhatnak. Kína ugyanis magasabb sebességre váltott a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztésében. Megvizsgáltuk, mik is azok a szilárdtest-energiatárolók, és hogyan írhatják át az elektromosautó-ipart.