Kontinenseken átívelve hódítana piacot a magyar bor. Az állami Magyar Bormarketing Ügynökség célja, hogy a célpiacok igényeit szem előtt tartva a megfelelő hazai borokat juttassák el a különböző országokba. A volumen mellett értékben is növelnék az exportteljesítményt, továbbá a fiatalokat is megszólítanák.

Méltó piacokat szereznének a kiváló magyar boroknak, a cél az exportpiacok bővítése, vagyis hogy a magyar borok a belföldi mellett a nemzetközi piacokat is meghódítsák. Mindehhez állami milliárdok is társulnak, a munkát a Magyar Bormarketing Ügynökség (MBÜ), valamint Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos vezetésével végzik.

Több kontinensen is folyjon a magyar bor!

A magyar bor több kontinensen is harcol a pohárba kerülésért. Az európai piacon Lengyelország, Németország, valamint az Egyesült Királyság, továbbá Kína, Dél-Korea és az Egyesült Államok.

A cél a magyar borászatok külföldi jelenlétének kiépítése, megerősítése. Tisztában vagyunk vele, hogy az egyes célországban mely fajták iránt mutatkozik kereslet. Ezt szem előtt tartva jelenünk meg a piacokon, a magyar borexport a külföldi szemmel is jól érthető azonosítási pontokhoz igazodik

– mondta Rókusfalvy Pál, aki szerint a borexporton keresztül is jól érzékelhető, mennyire fontos a keleti nyitás. Kínát hozta példaként, amely egy zárt kultúra, ezzel együtt azonban egy nagy lehetőségeket magában rejtő piac. A magyar borok fogadtatása kiváló volt a ProWein Shanghai kiállításon, amiben nagy szerepet játszott a magyar standok profi felépítése is – elevenítette fel a kormánybiztos az ázsiai országban tett látogatást. A szakmai eseményen hat magyar borászat mutatkozott be 27 ezer látogató előtt.

A statisztikák szerint a külföldi piacokon való terjeszkedés a magyar borkereskedelem bővülésének igazi mozgatórugója. „A Magyarországot méltó módon képviselő prémiumkategóriás boroknak van a legtöbb keresnivalójuk a nemzetközi piacon” – fogalmazott Goreczky Gergely, az állami tulajdonú Magyar Bormarketing Ügynökség vezérigazgatója.

A nemzetközi megjelenést igyekeznek olyan hívószavak köré szervezni, mint az aszú, a vulkanikus borvidékek, a furmint vagy a kékfrankos.

A legfőbb feladatunk a felső kategóriás magyar borok minél magasabb áron történő értékesítése. Ám ez csak a piramis csúcsa, amivel a lédig borok számára is igyekszünk utat törni

– tette hozzá a kormánybiztos, aki szerint a magyar borok térnyerését korábban a nem megfelelő és az átfogó marketingstratégia hiánya akadályozta, a jelenlegi felállással ennek kívánják elejét venni.

A nemzetközi piacokon továbbra is a magyar fehérborok a legkeresettebbek, ezek tavaly az export 86 százalékát tették ki.

A Sweet Tokaj kampány a tokaji édes borok sokoldalú gasztronómiai felhasználását tudatosította a brit piacon Michelin-csillagos séfek és a Decanter magazin közreműködésével, majd szintén az Egyesült Királyság volt az idei Furmint Február külföldi fókusza.

Márciusban a világ legnagyobb borkiállítása, a ProWein Düsseldorf 47 ezres közönsége megújult dizájnú magyar standdal találkozhatott, amely 40 magyar borászatot képviselt, és naponta több mesterkurzuson mutatta be a magyar borágazatot Master of Wine borszakértők vezetésével – mondta el.

A sikeres borászatokat lehet sikeressé tenni

Többféle kiválasztási metodika áll rendelkezésre, a leggyakoribb, hogy olyan termelők borainak exportpiacokra lépését segítik, akik részt vesznek különböző kiállításokon, kampányokban, és itthon „letettek már valamit az asztalra” – válaszolta Goreczky Gergely az Index azon kérdésére, hogy milyen kritériumok alapján választják ki, hogy mely termelők termékeit segítik külföldi piacszerzéshez.

Folyamatosan bővítjük a kört. Fontos, hogy exportképes legyen a borászat: legyen angolul beszélő munkatársuk, illetve a kínálat, valamint a cégbemutató online, angol nyelven is elérhető. Olyan borászatok számára tudunk lehetőséget biztosítani, akik – legalább belföldön – már sikereket értek el, rendelkeznek legalább egy piaci licenccel. Azoknak nem tudunk segítséget nyújtani, akik pusztán azt a lehetőséget látják, hogy külföldön biztosan drágábban tudják értékesíteni boraikat. Azokat tudjuk kampánnyal, kommunikációval segíteni, akik már bizonyították, hogy megállnak a saját lábukon, és a »zajosabb« külföldi piacokon is megállják a helyüket

– mondta az MBÜ vezetője.

Rókusfalvy Pál korábbi, Indexnek adott interjújában már beszélt arról, hogy a bormarketingre elkülönített állami támogatás nem kormányközeli szereplők további vagyonosodását szolgálja.

Azt is megkérdeztük, hogy a kampányoknak köszönhetően mekkora bevétellel számolnak az exportpiacokon. Az MBÜ-vezér elmondta: a 2023-as exportteljesítményről még nincsenek pontos adatok, ám annak forintban számolt értékét infláció + 10 százalékkal szeretnék felülmúlni. „Nem egyszerű a pálya, hiszen világszinten csökken a borfogyasztás. Ennek megállítását már sikerként könyvelhetnénk el, de a fő cél a trend visszafordítása, vagyis hogy több bor fogyjon.

Meg kell szólítani a fiatalokat

Szükség is van a jól irányzott kommunikációra, hiszen az alkoholos italok globális piacát a sör uralja – a piac 40 százalékát lefedve –, míg a bor 23 százalékos részesedéssel csak a harmadik. Emellett egyre nagyobb teret hódítanak az alkoholmentes és alkoholcsökkentett borok, pezsgők, valamint a borkoktélok, amik egyértelműen a fiatalokat szólítják meg.

Keressük a jó magyar bor-, illetve pezsgőkoktélokat, erre a nyári kampányban is nagy hangsúlyt fektetünk. Meg kell szólítanunk a fiatal generációt, a borfogyasztó társadalom ugyanis vészesen öregszik. Fel kell vennünk a piaci változások által generált innovációs kesztyűt, nem elég évek múltán bekapcsolódni, mert közben fogyasztókat veszítünk

– mondta Rókusfalvy Pál.

Vigyék a magyar bor jó hírét!

A magyar bor népszerűsítése érdekében rendezik meg az idei Hungarian Wine Summitot. A nemzetközi szakmai csúcstalálkozót április 21. és 25. között Budapesten, valamint a szakértők által választott borvidékeken tartják, aminek keretében több mint száz külföldi szakember ismerkedhet meg a 107 magyar borászat 386 tételével.

A rendezvényre elsősorban a magyar borok célpiacainak szakértőit invitálták, de érkeznek például Kanadából is. A cél, hogy a Hungarian Wine Summit a régió vezető borszakmai rendezvényeként kerüljön be a nemzetközi szakemberek naptárába.

