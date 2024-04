Még március közepén írtunk arról, hogy az osztrák kormány is beállt a kormány különadóját támadó Spar mögé. Nem sokkal később az osztrák sajtóban napvilágot látott egy értesülés, miszerint „Orbán Viktor oligarchái fel akarják vásárolni az üzletlánc magyarországi érdekeltségeit”.

Azóta a konfliktus csak élesedett: a Spar a magyarországi dolgozóinak is írt egy levelet, amelyben úgy fogalmaztak:

A SPAR Magyarország nyereséges lenne, ha nem lennének a szélsőséges ár- és adószabályok Magyarországon, melyek ebben a formában az EU egyetlen más országában sem léteznek.

Ezzel nagyjából egy időben a magyar kormány egyik minisztere válaszolt az üzletlánc panaszaira.

„Foglalkoztam a SPAR kérdéskörével. Korábban már elmondtam: elítélem a vállalat kijelentéseit, amik következményekkel fognak járni” – nyilatkozta az üggyel kapcsolatban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki kiemelte, hogy ilyen veszteséges működés mellett a vállalat fontolja meg, hogy elmegy-e innen.

Múlt héten behívtam a SPAR vezetőjét, és elmondtam neki, hogy minden kijelentésnek következménye van, és haladéktalanul támassza alá, amit mondott Kikérjük magunknak ezt a hangnemet. Fáradjanak ide, és mondják el, mire alapozzák ezeket a kijelentéseket, amiknek következményei lesznek

– fogalmazott egy március végi sajtótájékoztatón a miniszter, aki szerint „önmagában következménye van annak, hogy nagy veszteséggel működnek. Nincs döntés még arról, hogy megvásárolnák,Lázár Jánostóleddig csak javaslatként hangzott el” – tette hozzá.

Most a Portfolio számolt be a Reuters értesülésére hivatkozva arról, hogy már az Európai Bizottság is vizsgálatot kezdett a különadó ügyében. A panaszokat tartalmazó levelet a Reuters szerezte meg, ebben a lánc azt panaszolta el, hogy a magyar politikai vezetés veszteséges működésre kényszeríti őket az adóval.

Az Európai Bizottság megerősítette, hogy panaszt kapott ebben az ügyben és jelezte, elemezni fogják azt, valamint gondoskodnak a helyzet megfelelő nyomon követéséről. A magyar kormány a vizsgálat megindítására még nem reagált.

A magyar kormány által 2020-ban bevezetett különadó mértéke jelenleg a bevétel 4,5 százalékát teszi ki Hans Reisch, a Spar Austria vezérigazgatója szerint. Az osztrák vezető szerint ez az adó diszkriminálja a Magyarországon működő külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncokat, mivel ők rendszeresen a legmagasabb adókategóriába esnek,

A Portfolio arra is emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság már egy 2023-as jelentésben is kritizálta a különadót, és diszkriminatívnak nevezték a kiskereskedelemre kirótt plusz terhet. A portál szerint a mostani ügyben elindított előzetes értékelési procedúra még nem jelenti automatikusan azt, hogy további lépéseket tesz az Európai Bizottság. Ugyanakkor nincs kizárva, hogy végül kötelezettségszegési eljárást indítanak a panasz miatt.