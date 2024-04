„A kormány demográfiai célja világos: segíteni kell, hogy minden vágyott gyerek megszülethessen, azaz minél több gyermekes család lehessen Magyarországon. Ennek érdekében meg kell védeni a családokat és a lakhatás biztonságát” – így összegezte az Indexnek Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt, hogy a napokban a miniszterelnök döntése értelmében a kabinet bejelentette:

A tárcavezető szerint a korábbi programokba tökéletesen beilleszkedik az otthonfelújítási program, amely keretében a kormány kamatmentes hitellel és vissza nem térítendő támogatással segíti a családokat abban, hogy felújítsák, energetikailag hatékonyabbá tegyék otthonaikat, ezzel is hozzájárulva a rezsiköltségek csökkentéséhez.

A bejelentést korábban Juhász Attila, az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke úgy értékelte, hogy a forrásból kivitelezhető egy átlagos, 90-es évek előtt épült, 80-100 négyzetméter alapterületű családi ház teljes külső hőszigetelése. Beleértve a födémszigetelést is, ami nyílászárócserével párosulva együttesen akár 50 százalékos energiahatékonysági javulást eredményezhet.

Érdekességként arra is kitért, hogy jelenleg több mint 4,5 milliós hazai lakásállomány több mint 80 százaléka épült 1990 előtt (3,6 millió lakás), így az új támogatás merítési alapja meglehetősen széles. Most Nagy Márton lapunknak azzal indokolta a döntést, hogy

„Ezzel az a probléma, hogy az érintett otthonok komfortszinje alacsonyabb, meghatározó részük, pont az energetikai korszerűtlenség miatt túllépi a rezsihatárt. Ezen segít az intézkedésünk, azaz támogatást nyújtunk ahhoz, hogy például a külső szigeteléssel vagy a nyílászárók cseréjével csökkenjen az energiafogyasztás és az érintett családok energiafelhasználása az átlagos szint alá csökkenjen. Így biztosítható, hogy rezsivédett áron jussanak energiához” – mondta a tárcavezető.

Az otthonfelújítási programot uniós forrásból, a Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv REPowerEU fejezetéből fedezik, 108 milliárd forintos keretösszegben. „Abban bízunk, hogy az uniós források felszabadításával a programra fordítható pénz növekedhet majd. Kalkulációnk szerint a 108 milliárdos otthonfelújítási program mintegy 130 milliárd forintos beruházási volument generálhat – ez ugyanis beruházást is támogató program – amivel jelentősen hozzájárulhat a gazdasági növekedés újraindításához” – összegezte Nagy Márton az Indexnek.

Illeszkedik a korábbi programokba

Az otthonok korszerűbbé válásával csökken a háztartások energiafogyasztása, ami csökkenti az ország energiaigényét, így a program meghatározó lépést jelent az energiaszuverenitás megerősítése szempontjából, amit a kormány sokszar hangsúlyoz. Emellett az otthonfelújítási program illeszkedik a versenyképességi stratégiába is, hiszen annak célja a hazai alapanyagipar, a hazai beszállítók megerősítése.

Az új otthonteremtési támogatással a kormány 3+1 eleművé bővítette azon támogatások körét, amelyek az otthonteremtést vagy az otthonok felújítását szolgálják. Januárjától elérhető a falusi csok, ami új ház vásárlására, használt lakás vásárlására és bővítésére, meglévő lakás korszerűsítésére és bővítésre igényelhető, céltól függően 15 millió forintos összegben.

Szintén januárjától érhető el a csok plusz is, amelyen keresztül a kormány maximálisan 50 millió forintos kedvezményes hitelt biztosít (három gyermek vállalása esetén) országosan településtípustól függetlenül, új és használt ingatlanra is felhasználható, vásárlásra, építésre és bővítésre egyaránt. A harmadik pillér pedig a most bejelentett otthonfelújítási program.

Illetve elérhető a Babaváró hitel is, amely akár lakáscélra is felhasználható, alapvetően szabad felhasználású támogatási forma, amelyen keresztül 11 millió forintnyi kedvezményes (gyermek születésekor kamatmentessé váló) hitelt biztosít a kormányzat.