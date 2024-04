Megváltoztatta agresszív kereskedelmi gyakorlatát a Temu: szinte eltűntek a hirdetések, sem a Google, sem a Facebook felületein nem találkozhatunk velük, emellett a honlapon is megszűntek a sürgető üzenetek. A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a platform európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel szemben, ami korántsem tekinthető elszigetelt döntésnek.

A Temu látványosan megváltoztatta kereskedelmi gyakorlatát: az online piactér már közel sem olyan agresszív a virtuális térben, mint ahogyan az elmúlt hónapokban megszokhatták a hazai fogyasztók.

A kínai PDD Holdings e-kereskedelmi vállalat érdekeltségébe tartozó Temu jellegzetes narancssárga logója, arculata köszönt vissza eddig szinte bárhonnan, amerre a vásárlók és potenciális vevők az online térben néztek, a lehető legagresszívebb módon fogyasztásra buzdítva.

A hirdetések szinte eltűntek, számuk drasztikusan visszaesett. Sem a Google, sem a Facebook felületein nem találkozhatunk – legalábbis nem olyan gyakran – a webáruház hirdetéseivel, valamint a sürgető üzenetek a honlapjukon is megszűntek.

Az Economx a GKID felmérése alapján járt utána, hogy ez a fajta offenzív üzletpolitika eddig mennyire volt hatásos: a Temu vásárlói bázisa tavaly szeptemberben alig 0,5 százalék volt a külföldről rendelők körében, de idén januárra ez a mutató felkúszott 29 százalékra. Így a hírportál leszögezi: nemcsak, hogy sikerült beállnia a világot leuraló távol-keleti webáruházak sorába az AliExpress, a Wish és a Shein után, hanem a Temu rögtön annak az élére is állt.

A PDD Holdings e-kereskedelmi vállalat érdekeltsége – amely a Temu brand mögött erősen leértékelt árukat kínál, amelyeket többnyire Kínából közvetlenül szállítanak a fogyasztóknak – repülőrajtot vett.

Tisztességtelen kereskedelemmel vádolják

Március 13-án eljárás indult a Temuval szemben Magyarországon, miután a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) beérkezett bejelentések szerint

nem létező kedvezményeket, pszichés nyomásgyakorlást és félrevezető zöld üzeneteket is alkalmazhat az álló helyzetből rögtön végsebességig gyorsuló webáruház.

Az észrevételek értékelése és megfelelő információgyűjtés után a hatóság úgy döntött, hogy versenyfelügyeleti eljárást indít a platform európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel szemben, amely vélhetően tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytat és megtéveszti a fogyasztókat. A versenyhivatal már február 27-én belengette, hogy valami készül.

A GVH döntése nem egyedülálló: a német fogyasztóvédelmi szervek is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal vádolják a kínai webshopot, manipulatív technikák alkalmazását is felróva. A német kormány szerint a Temu-gyakorlat miatt az uniós fogyasztóvédelmi szabályokat is felül kell vizsgálni, új szintre emelve a kínai webáruház terjeszkedését, s az annak módszereiben kételkedők ellenérzéseit.

