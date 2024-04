Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta csütörtökön annak a 13 hazai cégnek a felsővezetőjét, amelyek a Financial Times 8. éves rangsorolása alapján Európa leggyorsabban növekvő gazdasági társaságai közé tartoznak – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön.

A tárca közleménye szerint a nagy múltú brit gazdasági napilap ranglistája a 2019 és 2022 közötti százalékos árbevétel-növekedés szerint rangsorolja az európai gazdasági társaságokat és ezek közül az első ezret tünteti fel, a listára idén legalább 36,9 százalékos éves növekedéssel lehetett felkerülni.

A listán csak olyan önálló gazdasági társaságok szerepelhetnek, amelyek árbevétele 2019-ben legalább 100 ezer, 2022-ben pedig legalább 1,5 millió euró volt és árbevétel-növekedésük saját belső teljesítményből fakadt.

Az NGM jelezte: különösen figyelemre méltó eredmény, hogy 3 magyar vállalat a ranglista első 100, legnagyobb mértékben növekvő társasága közé is be tudott kerülni.

A leggyorsabban növekvő hazai cég a 40 országban több mint 10 ezer ügyféllel bíró tech startup, a Taxually Kft. lett. A cég a vizsgált időszakban 318,6 százalékos növekedést ért el, 2022-es árbevétele pedig meghaladta a 10,6 millió eurót, ezzel a 11. helyet foglalja el a Financial Times listáján.

Az innovatív, fenntartható és környezetbarát konténerek fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozó Continest Technologies Zrt. a 18. helyet szerezte meg a ranglistán, 282,8 százalékos árbevétel-növekedésével. A 65. helyen a 100 leggyorsabban növekvő társaság között szerepelt még a logisztikai és konténerszállítmányozási szolgáltatásokat nyújtó United Shipping Hungária Kft. 191,4 százalékos növekedésével.

A ranglista további magyar helyezettjei a DATAPAO Kft. (328. hely 83,7 százalék), a Maraelite Kft. (568. hely 57,3 százalék), az Abylon Consulting Kft. (649. hely 51,2 százalék), a Cool4U Kft. (661. hely 50,8 százalék), a Pallet Solution Kft. (751. hely 46,8 százalék), a LAKÓGÉP Kft. (775. hely 45,6 százalék), az EXPLEO Kft. (807. hely 44,3 százalék), a V-INOX Outlet Kft.(861. hely 41,4 százalék), a ZMT HUNGARY Kft. (873. hely 41,2 százalék), valamint az mcule.com Kft. (949. hely 38,8 százalék) voltak.

A kormány új versenyképességi stratégiája

Nagy Márton elismerését fejezte ki a társaságok képviselőinek elért eredményeikkel kapcsolatban, valamint munkájuk és nemzetközi terjeszkedésük folytatására biztatta őket. A miniszter egyszersmind kiemelte, hogy Magyarországnak több hasonló gyorsasággal növekvő innovatív, magas hozzáadott értéket teremtő és a külpiacokon is sikeresen érvényesülő vállalatra van szüksége, ugyanis gazdaságunk duális szerkezetének oldására a kifektetések és az exportképes kkv-k számának bővülése jelenti a megoldást – írta az NGM.

Ezt szem előtt tartva alkotta meg a Nemzetgazdasági Minisztérium a kormány új versenyképességi stratégiáját, amely 6 kiemelt ágazatra, a járműiparra, az élelmiszeriparra, az egészségiparra, a vegyi-, acél és műanyagiparra, az információs és kommunikációs technológiákra, valamint a kreatíviparra fókuszál.

Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a versenyképességi stratégia kidolgozása során közel 1300 piaci szereplő véleményét kérték ki. A miniszter továbbá kiemelte, hogy a gazdaságot és a versenyképességi kérdéseket nem szabad felülről szemlélni, konkrét intézkedésekre van szükség, ezért a kormány számít a 13 leggyorsabban növekvő hazai cég javaslataira, meglátásaira is.

Hozzátették: a kormány az infláció tavalyi eredményes leküzdését követően 2024-ben újraindítja, 2025-ben pedig tovább növeli a gazdasági növekedés ütemét, várakozásaik szerint idén a GDP 2,5 százalékkal, jövőre pedig 4,1 százalékkal nőhet.

Tavaly novemberben megjelent a Deloitte CE Technology Fast 50 listája is, amely a közép-európai régió leggyorsabban fejlődő technológiai vállalkozásait mutatja be. A térség 16 országából, köztük Magyarországról is idén összesen több mint 400 vállalat pályázott.