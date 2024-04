Lecsapott a hidegfront, és ezt most szó szerint megfizetjük

Hétfőn lecsapott a hidegfront, Győr-Moson-Sopron és Vas vármegye térségében felhőszakadásszerű eső és jégeső zúdult le. A hideg levegő beáramlása után több Celsius-fokot visszaesett a hőmérséklet. Ahogy korábban megírtuk, a lehűlés tartósan velünk lesz, hiszen kedden többnyire borult lesz az ég, és erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. A hidegfront tovább terjeszkedett a déli tájak felé, így egyre több helyen várható eső és zápor.

Egyszerre jött el a hidegfront és a H tarifa vége

Sokan vették ezt tudomásul egykedvűen, ám vannak, akiknek igencsak fájó dátum lett ezzel április 15. Pont hétfőn ért véget ugyanis az október 15-ől kezdődő H tarifás fűtési idény. Már foglalkoztunk azzal, hogy a 2010 óta elérhető kedvezményes áramdíjszabást azért hozták létre, hogy azzal lehessen működtetni a fűtési idényben a hőszivattyúkat, a klímákat és a megújuló energiaforrásokból kiépített fűtési rendszereket. Az egész országban elérhető a fűtési időszakban, vagyis október 15-től április 15-ig.

A díja kilowattóránként 23,5 forint, és a H árszabás esetén a fűtési idény fogyasztására nem kerül alkalmazásra lakossági piaci ár, azaz nincs korlátozva a fogyasztás.

A H tarifa a hőszivattyús elven működő, megújuló energiát hasznosító berendezésekre igényelhető, amelyeknek a fűtési jósági foka legalább 3,4 (SCOP/A, azaz a szezonális jósági foka mellett ≥3,4, azaz 1 kW felvett energiából legalább 3,4 kW-nyi fűtési hőenergiát képesek előállítani). Az MVM többször – az energiaválság közepén is – figyelmeztetett, a H árszabás lényege a környezetkímélő, megújuló energiaforrást használó fűtési technológiák támogatása.

Tehát két nagyon nagy előnye van:

Alacsony a díjszabása, hiszen a 2022. augusztus 1-től alkalmazott rezsiszabályok értelmében a hőszivattyús áramtarifa díja nem változott, továbbra is mintegy 23,5 Ft/kWh. Nem vonatkozik rá átlagfogyasztási korlátozás sem, tehát bármennyit is fogyaszt a hőszivattyúnk vagy a klímánk, a 23,5 forintos kWh-árat fizetjük a fűtési időszakban.

Ám most leszögezhető, a hidegfronttal egyszerre érkezett meg a H tarifás fűtési idény vége is. Azaz mostantól a 35 forintos piaci árat fizetik a H tarifás fogyasztók is, ha pedig ez a mérőóra is átlépi az átlagfogyasztás mértékét, azaz a 2523 kilowattóra/évet, akkor már 70 forinttal kell számolni. Ez pedig egy hidegebb szeptember vagy október esetén jelentős összegeket vehet ki a családok pénztárcájából.

A Kiderül előrejelzése szerint az átvonuló hidegfront csapadékot, szelet és jelentős lehűlést is hoz. A héten marad a hűvös, változékony időjárás. A HungaroMet előrejelzése szerint kedden többnyire borult lesz az ég, de a déli, délkeleti tájakon az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett még kisüthet a nap. A nyáriasan meleg időnek egy ideig búcsút inthetünk, a markáns lehűlést hozó front hatására keddre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.

