Hamarosan csak pislogunk, úgy megnő a közös költség

Az Indexen idén januárban számoltunk be arról, hogy a társasházkezelői szakmán belül egyöntetű a vélemény azzal kapcsolatban, hogy 2024 során elkerülhetetlen lesz a közös költség emelése.

Molnár Sándor, a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének főtitkára az Ecnonomx gazdasági portálnak arról számolt be, hogy emelkedhetnek idén a közös költségek, sőt a banki költségek is biztosan emelkednek:

azoknak, akik csekken fizetik a közös költséget, már 1500 forint pluszköltséget is felszámolhatnak.

A biztosítások díja várhatóan 15-20 százalékkal emelkedik, de akár 50 százalékos növekedés is jöhet. Molnár Sándor szerint a közös képviselői díjazást is emelni kell az inflációval, valamint ugyanez vonatkozik a takarítók díjköltségeire is.

A liftszolgáltatók költségei, a karbantartás, a mentés és a hatósági ellenőrzés ára is emelkedik, jellemzően inflációkövető módon. Ahol vannak gondnokok vagy fűtők, velük is számolni kell. A karbantartási költségek jelentős hányadot tesznek ki, a szakemberek munkadíjai pedig soha nem lefelé mennek – sorolta végezetül a főtitkár, aki szerint ráadásul a közös költség jelentős százalékát célszerű lenne felújítási alapba gyűjteni.

Elrettentő összegeket kérnek el a szakik

„Bár vidéken valamivel józanabbak a mesteremberek árai, Budapesten rettenetesen el vannak szállva a szakik, és – tisztelet a kivételnek – szemrebbenés nélkül bemondják az akár 40-50 ezer forintos óradíjakat is, így a gázszerelők, a vízvezeték-szerelők, a villanyszerelők egy része valóban hozzájárul a karbantartási költségek megugrásához” – írja az Economx.

Sok szobafestő-mázoló pedig arról számol be a közösségi médiában, hogy nagyon sokan inkább kifestik saját maguk az ingatlant – mindez villannyal, vízzel, gázzal nem tehető meg, ezek beüzemeltetéséhez szigorú szabályok, előírások vannak.

A lap rámutatott, hogy számos felújítást elhalasztottak a társasházak, ami vélhetően meglátszódik az idei közösköltség-emelésekben. Azt is összeszedték egy országos felmérés alapján, mely árak növekedtek a leginkább:

Villamosenergia-költségek növekedése:

2021-ről 2022-re 28 százalék

2022-ről 2023-ra 37 százalék

Közüzemi díjak növekedése:

2021-ről 2022-re 11 százalékkal költöttek többet

2022-ről 2023-ra 3 százalékkal költöttek kevesebbet

A felmérés szerint az is probléma, hogy az albérlők és tulajdonosok nagy része, 85 százaléka nem jelenik meg a gyűléseken, csak utólag áll elő igényeivel, észrevételeivel.

Az elmúlt két évben a legtöbben a biztonsági és portaszolgálatokon spóroltak. 2023-ban 45 százalékkal kevesebbet költöttek a lakók biztonsági szolgálatokra, mint 2021-ben, tűz-, érintés- és villámvédelemre pedig 30 százalékkal kevesebbet.

Leginkább a banki szolgáltatások, illetve a takarítás költségei ugrottak meg, az előbbi 43, az utóbbi pedig 52 százalékkal emelkedett. Egy korábbi elemzésünkben bemutattuk, hogy milyen problémákat okozhat, ha a lakásbiztosításunk elavult, és nem aktualizáljuk. A cikket ide kattintva olvashatja el.