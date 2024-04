Magyarországon működő gazdasági társaság rég érezhette magát ilyen intenzíven egy politikai csatatér kellős közepén, mint az elmúlt hat hétben a SPAR Magyarország Kft. Emlékezhetünk, a bomba március 11-én a Financial Times cikkével robbant, amikor a mértékadó gazdasági lap beszámolt róla, hogy a hazai kiskereskedelmi piacon 641 üzlettel jelen lévő áruházlánc anyacége az Európai Unióhoz fordult a 2022-ben bevezetett magyarországi extraprofitadó miatt, felróva annak diszkriminatív jellegét, uniós jogszabályokba ütköző kiszabását.

Márpedig ezek alapján az érintett láncok jelentős részénél nemhogy extraprofit, profit sem keletkezett a 2022-es üzleti évben, a magas infláció következtében az árbevétel ugyan majd mindenütt megugrott, a nyereséges működés viszont számos helyen veszteségbe fordult át. Ez egyúttal igazolta azt a szakmai álláspontot, amely szerint az extraprofit nem a kereskedői, hanem főként a gyártói oldalon jelent meg az élelmiszeriparban.

Azóta megy az üzengetés a magyar kormány és a SPAR között, de nem árt hangsúlyozni, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) nem a bicskei bázis áll szemben – ennek a mozinak jobbára a hazai központ is csak a nézője –, hanem a nemzetközi tulajdonosi háttér. Fontos tudni, hogy bár a SPAR-t 1932-ben Hollandiában alapították, s a központja ma is Amszterdamban van, a hazai leányvállalat a salzburgi főhadiszállású SPAR Österriech alá tartozik. Ez utóbbi vezérigazgatója a Die Pressének adott interjúban azt állította, a magyar kormány javaslata a különadó csökkentésének fejében az állami részesedés szerzése volt. Az NGM szerint alaptalan a nyomásgyakorlás, ugyanakkor a VSquare megszellőztette, hogy a vevői oldalon maga Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa tűnt fel, Orbán Viktor veje ezt azonban cáfolta a Világgazdaságnak.

Ettől függetlenül ne feledjük, továbbra is deklarált kormányzati cél a stratégiai ágazatokban a hazai tulajdoni részarány megemelése, és ahogy például ez a folyamat a bankszektorban vagy a távközlésben végbement, úgy a kiskereskedelemben azzal együtt is várat még magára, hogy a Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozó Indotek Group beszállt az Auchanba.

Korai még eredményt hirdetni a magyar kormány és a kiskereskedelmi lánc bokszmeccsén, sőt egyelőre azt sem tudni, hányadik menetben jár a küzdelem, a 2024 márciusa óta zajló események mellett viszont úgy sem lehet szó nélkül elmenni, hogy hagyományos üzleti évet író vállalatként a SPAR Magyarország Kft. szerdán a 2023. január–decemberi teljesítményéről adott számot a Pesti Vigadóban tartott sajtótájékoztatón.

Adózott eredményéről egyelőre nem adott hírt a vállalat, arról az előírásoknak megfelelően legkésőbb május végéig számol be, ám az iparági trendek azt mutatják, hogy az utóbbi időszak a hiper- és szupermarketszegmensben érdekelt piaci szereplőkkel szemben jóval több sikert tartogatott a diszkontáruházláncoknak.

A bevezetőben már részletesen taglalt SPAR-gate ok-okozati összefüggéseinek feltárása azonban mit sem ér az érintettek megkérdezése nélkül, így Heiszler Gabriella ügyvezető igazgatóhoz fordultunk. Mindenekelőtt arra voltunk kíváncsiak, hogy az utóbbi időszak fejleményei, a konfliktus a magyar kormánnyal milyen hatással van a vállalat hazai működésére.

Az elmúlt hetekben a fő feladatom a külső és a belső nyugalom megteremtése volt. Belül ez azt jelentette, hogy a munkavállalóink felé a tulajdonos is kommunikált egy levél keretein belül, illetve ahogy én, úgy minden vezetőkollégám személyesen is beszélt a dolgozóinkkal annak érdekében, hogy nyugalomban ki tudjuk szolgálni a vásárlóinkat. A külső kommunikáció arról szólt, hogy a SPAR mind beszállítóinak, mind franchise-partnereinek, mind az ingatlan- és bérbeadó partnereinek kiemelten fontos és megbízható üzletfele. Ez azt jelenti, hogy az összes, folyamatban lévő projektünket visszük tovább, és az elmúlt hetekben megnyílt lehetőségekkel is intenzíven foglalkozunk. A stabilitás az életünkben működésünk kezdete óta jelen van, és ez így lesz a továbbiakban is