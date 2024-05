Áttörhette a falat a kormány, rendkívüli lépés jön az üzemanyagáraknál

A nemzetgazdasági miniszter kezdeményezésére április dereka óta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden pénteken publikálja a hivatalos átlagos heti üzemanyagárakat. Pontokba szedve az alábbi kép rajzolódik ki:

Az április 19-i adatok szerint (a 16. héten) a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára 640 forint, míg a régiós országokban 620 forint volt, így a magyarországi átlagár 3,2 százalékkal magasabb volt a régiós átlagértéknél. A dízel üzemanyag esetén a heti átlagos ár Magyarországon 654 forint volt, ami 31 forinttal, 5 százalékkal haladta meg a régiós 623 forintos átlagárat.

Most pénteken a KSH frissítette az adatokat. A 18. héten az EU Weekly Oil Bulletin adatai szerint

Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára 639 forint, a régiós országokban 619 forint volt. Az átlagár 3,2 százalékkal, azaz 20 forinttal volt magasabb a régiós átlagértéknél. A szomszédos országokban az átlagár 633 forint volt, a magyar ár ezt 0,9 százalékkal, vagyis 6 forinttal haladta meg.

A dízel üzemanyag heti átlagos ára Magyarországon 628 forint volt, ami 15 forinttal, 2,4 százalékkal haladta meg a régiós 613 forintos átlagárat. A szomszédos országokban 627 forint volt a dízel átlagára, amit a magyar adat 0,2 százalékkal, azaz 1 forinttal múlt felül.

Nagy Márton elérte, amit akart

Tehát a 95-ös benzin magyarországi átlagára 9 forinttal csökkent az előző heti adathoz képest. Ezzel párhuzamosan a régiós átlag is mérséklődött 4 forinttal. A szomszédos országokban a benzin átlagára 5 forinttal csökkent. A gázolaj magyarországi átlagára 21 forinttal csökkent egy hét alatt. A régiós átlagár kisebb mértékben, de szintén csökkent, 9 forinttal.

A szomszédos országokban a dízel átlagára 11 forinttal csökkent az előző héthez képest. A KSH kiemelte:

Az adatok alapján Magyarországhoz képest a régiós országok közül Ausztriában, Szerbiában és Szlovákiában volt magasabb a benzin átlagára.

Szlovákiában csökkent a legnagyobb mértékben a benzin ára, 17 forinttal. A térségben egyedül Horvátországban nőtt a benzin ára az előző heti adatokhoz képest, 4 forinttal. Csehország, Horvátország és Szlovénia esetében a 95-ös oktánszámú benzin átlagára kevesebb mint 5 százalékkal maradt el a magyar átlagártól. Bulgáriában továbbra is több mint 10 százalékkal alacsonyabb a benzin átlagára.

a dízelolaj esetében Ausztria, Horvátország és Szerbia heti átlagára meghaladta a magyar értéket.

Azonban Bulgáriában az átlagár több mint 10 százalékkal kisebb volt a magyar dízel üzemanyag átlagárához képest. A régió összes országában csökkent a dízel átlagára az előző héthez képest. Ausztriában és Magyarországon volt tapasztalható a legnagyobb mértékű, egyaránt 21 forintos csökkentés. Ezzel szemben Szerbiában csupán 3 forinttal mérséklődött az átlagár.

Nagy Márton korábban két hetet adott a kereskedőknek, így érdemes ezt az időszakot külön vizsgálni: a 16. héten a benzinért 640 forintot, a gázolajért 654 forintot kellett fizetni, míg a 18. héten a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára 639, a dízel üzemanyag heti átlagos ára Magyarországon 628 forint volt. Tehát a benzin ára 1, míg a gázolajé 26 forintot csökkent két hét alatt. Azonban a kormány számítása szerint az áprilisi csúcsértékéhez képest a benzin árát 20 forinttal, február közepén látott csúcsértékéhez képest a gázolaj árát pedig 45 forinttal csökkentettük.

Más adatok is vannak A Magyar Ásványolaj Szövetség számítása szerint az elmúlt időszakban az üzemanyagok régiós átlagára a benzin esetében 7 forinttal, a dízel esetében 12 forinttal csökkent, míg a héten a hazai kiskereskedelmi árak a benzin és a gázolaj esetében is akár 17 forinttal csökkennek. Így a benzinár a régiós átlagár alatt található, míg a dízel közel azonos szinten van. „A számok értelmezéséhez fontos leszögezni, hogy az üzemanyagárakat döntően a makrogazdasági folyamatok, geopolitikai konfliktusok és a forint árfolyama befolyásolják. Az elmúlt napokban mérséklődtek az olajtermékek árai, a forint erősödése mellett. A kőolaj ára csökkent, amire többek közt hatással volt az amerikai nyersolajkészletek váratlan növekedése és a közelgő Izrael–Hamász-tűzszünetre utaló jelek is, amelyek enyhítenék a közel-keleti ellátási aggodalmakat” – írták közleményükben. A számításuk szerint európai uniós összehasonlításban a magyarországi benzinárak a 18. helyen, a dízelárak pedig a 15. helyen állnak, a régión belül pedig továbbra is a középmezőnyben vannak: a benzin esetében a negyedik, a dízel esetében pedig a harmadik helyen.

Orbán Viktor megszólalt a kérdésben

Május 3-ai rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök leszögezte, hogy szerinte jogos elvárás az üzemanyagüzletben érdekelt szereplőkkel – a nagykereskedőkkel és a kiskereskedőkkel – szemben, hogy a magyar emberek olyan áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz, ahogy ebben a régióban más országok polgárai.

A miniszterelnök szerint jobb, hogyha ezt az üzemanyag-kereskedők belátják, és a profitjukat e szerint állítják be, mint ha ezt állami kényszerrel kellene elérni.

Ezért kérte Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert arra, hogy ne erőből lépjen fel, hanem egyezkedjen: „inkább a belátásra menjünk, ne a szkanderre”. A kormányfő szerint azonban azt is be kell látni, hogy nem volt hibátlan, amit az üzemanyagüzletben érdekeltek számára javasoltak, mert a KSH-nak egy olyan regionális adatából dolgoztak, amely a szomszédos országok mellett még a lengyel, a cseh és a bolgár árakat is magában foglalja.

Nem mindegy, mit nézünk A regionális adatok, illetve a szomszédos országok összehasonlításával korábban lapunk is foglalkozott. A témát érintő Szájbarágóban kiemeltük, hogy érdemes a két fogalmat külön tisztázni. A szomszédos országok esetében Ukrajna kivételével mindenkit figyelemmel kísér a KSH. A Magyar Ásványolaj Szövetség a régiós árak vizsgálatakor kihagyja Lengyelországot, Csehországot és Bulgáriát, mert ezekben az országokban más a piaci mechanizmus, szemben a KSH-val. Ebből két országnak is van tengerpartja, így sokkal jobbak a feltételeik arra, hogy diverzifikálják beszerzésüket. A szövetség a közleményében kiemelte: „a kelet-közép európai régió tengeri ellátással is rendelkező országai továbbra is helyzeti előnyben vannak, mivel szélesebb körű ellátási forrásaik lehetnek, tehát alacsonyabb beszerzési áron tudnak hozzájutni feldolgozandó nyersolajhoz és az üzemanyag-késztermékekhez”. Orbán Viktor pénteki szavai szerint a középárat, amihez a kormány kötni akarja a magyar árszínvonalat, a szomszédos országok átlagárában határozzák meg a korábbi regionális adat helyett. Ugyanakkor leszögezte: a kereskedők be fogják tartatni azt a korábbi megállapodásukat, hogy a magyar emberek nem fizethetnek többet a benzinért, mint a szomszédos országok átlagára.

Érdemes hangsúlyozni, hogy Nagy Márton kommunikációs nyomást helyezett a kereskedőkre, és elmondása szerint nagyon örül, hogy megértette mindenki, mit szeretne a kormány. „Mindenki a kooperációt választotta az ellenállás helyett” – fogalmazott a tárcavezető.

Ráadásul csütörtökön írtuk meg:

rendkívüli üzemanyagár-változás került csütörtökön bejelentésre: szombaton a benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 4-4 forinttal csökken.

Így a hétvégétől az alábbi átlagárakon tankolhatunk a kutakon, amennyiben ez az árcsökkenés a kiskereskedelmi árakban is megjelenik:

a 95-ös benzinért 631 forintot,

míg a gázolajért 618 forintot kell majd fizetni átlagosan literenként.

Bujdos Esztert, a holtankoljak.hu vezetőjét akkor telefonon értük utol. Az árváltozást lapunknak úgy kommentálta, hogy túl nagy a nyomás a kiskereskedelmi árakon, ezért nem halasztották jövő hétre az árcsökkentést, hanem szokatlanul azt már csütörtökön bejelentették.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az árváltozás bejelentését követően közleményben tudatta: üdvözli az üzemanyagárak újabb csökkentését. A gazdasági tárca később kiemelte: „A kormány jövő heti ülésén fogja újra áttekinteni az üzemanyagárak helyzetét, beleértve az üzemanyag-forgalmazók azon javaslatát, miszerint ne a régiós, hanem a szomszédos országok üzemanyag-átlagára legyen a referenciaérték.”

Illetve érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogy a Mol-csoport hétfőn bejelentette, 10 forinttal csökkentette az összes töltőállomásán az üzemanyagok árát.

Végezetül fontos összegezni is az eseményeket: az üzemanyagárakról már régóta vita folyik a közéletben.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)