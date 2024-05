A legtöbb vendéglátóhelyen még előszezoni árakon kínálják az ételeket, ám júniustól újabb drágulás várható. A Balatonon 8-10 százalékos áremelésre is számítani kell. Egy balatonfüredi büfében az egyik lángosért háromezer forintnál is többet kell fizetni. Az infláció a fagylaltok árát sem kíméli.

Ahogy az Index beszámolt róla, a tavalyi rekordárakhoz képest is csaknem 10 százalékos áremelkedésre számíthatnak a vásárlók a Balatonnál. Előszezonban sokan megpróbálják tartani a jelenlegi összegeket, míg főszezonban újabb drágulás várható. Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke áprilisban úgy fogalmazott, hogy 8-10 százalékos áremelésre egészen biztosan számítani kell. Hozzátette, hogy vannak olyan vállalkozók, akik már emeltek az áraikon.

Májusban már tart a nyári előszezon, a jó idő pedig rengeteg embert vonzott a Balatonhoz. A turisták érkezésére az éttermek is felkészültek. A Pénzcentrum egyik olvasója az egyik balatonfüredi büfé árait küldte el a lapnak.

A sima lángosért 1000 forintot, a sajtos-tejfölösért 1900 forintot, míg a tonhalas lángosért 3600 forintot kell fizetni.

A tartalmasabb ételekért ennél többet is elkérnek: a babgulyást 2600 forintért, a gírosztálat 3200 forintért árulják. A lap szerint a fent említett összegek még előszezoni áraknak számítanak, így a legtöbb helyen újabb áremelés várható a főszezonra.

Mint írtuk, idén a fagylaltok ára is biztosan emelkedik. A cukrászdák vezetői szerint körülbelül 10 százalékos áremelkedés várható, mivel jelentősen megemelkedett a vaj, a tej és a csokoládé ára, valamint a rezsiköltségek is elszabadultak. Hozzátették, az infláció miatt a dolgozók bérét is szeretnék emelni. A pluszköltségek miatt várhatóan 600-650 forintba kerülhet egy gombóc fagylalt.

