Hétfőn a Független Benzinkutak Szövetsége egy közleményben bírálta a kormány adópolitikáját, szerintük veszélyben vannak Magyarországon az üzemanyag-kiskereskedelemben jelen lévő családi vállalkozások. A válaszra nem kellett sokat várni: kedden reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium, és felszólították a szövetséget, hogy a családok érdekeit szem előtt tartva, fejezze be a vádaskodást. A családok védelme érdekében a kormány számítása szerint a benzin árát nagyjából 6, a gázolaj árát 8 százalékkal csökkentették.

Veszélyben vannak Magyarországon az üzemanyag-kiskereskedelemben jelen lévő magyar családi vállalkozások – írta hétfői közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ). Majd kiemelték, hogy ennek okai

a túlzott fogyasztási jellegű adóterhek az üzemanyagokon.

Leszögezték, hogy az üzemanyag literárának nagyjából 50 százaléka adó, ami óriási terhet ró a magyar gazdaság és a magyar lakosság egészére. „Miközben az egyes szektorokban jelen lévő, Magyarországon működő nagyvállalatok a stagnáló gazdasági környezetben is kimagasló profitabilitást értek el a lakosság és a kkv-szektor terhére, a lakosságot szegénységbe, a kkv-kat lehetetlen helyzetbe hozzák” – olvasható a közleményben.

Az adórendszer reformjára van szükség

Az FBSZ szerint az üzemanyag-kiskereskedelmi üzletágban idén hússzorosára, azaz 0,15-ről 3 százalékra emelték árbevétel arányában a kisebb piaci szereplők adóterhelését, miközben a legnagyobb piaci kiskereskedelmi szereplők adóterhelését 4,5-ről 3 százalékra csökkentették. Majd pontokba szedve példákat is kiemeltek:

A MOL EBITDA 2022–2023 összesen: 2470,86 milliárd forint, „amit a kormányzat 2024-től adócsökkentéssel »honorált«, harmadával csökkentve a kiskereskedelmi adóját, míg az üzemanyag-forgalmazó kkv-k kiskereskedelmi adóját húszszorosára emelte”.

Az OTP adózás előtti eredménye 2022–2023 összesen: 1912 milliárd forint.

Az MBH bank adózás előtti eredménye tavaly: 345 milliárd forint.

A Magyar Telekom tavaly EBITDA AL 257,9 milliárd forint (a kamatok, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény, korrigálva az eszközhasználati jog után elszámolt értékcsökkenéssel és kamattal – a szerk.).

Majd kiemelték: „tagságunk úgy látja, elengedhetetlen a magyarországi adórendszer reformja egy stagnáló gazdasági pályán lévő nemzetgazdaság esetén, melynek állandó motorja a magyar családi kkv-szektor.”

Az FBSZ tagsága elfogadta, hogy vásárlói mozgalmat indít a családi benzinkutak megmentése és fennmaradása érdekében, „mivel csak ez a gazdasági szegmens biztosíthat versenyt az üzemanyag-kiskereskedelemben a Mol monopol hatalmával szemben”. Kiemelték:

a szektornak létfontosságú a megmaradása a magyarországi kiskereskedelem területén.

„Az FBSZ tagvállalatai mindent elkövetnek, hogy versenyképes árakkal várják vásárlóikat, ügyfeleiket. Szükségük van viszont forgalmuk növelésére, hogy megpróbálhassák kompenzálni a kormányzati nyomásra mesterségesen leszorított árrés miatti veszteségeket, ki tudják termelni költségeiket és életben maradhassanak” – zárták közleményüket.

Reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium

Nem kellett sokat várni a kormány válaszára. Nagy Márton tárcája már kedden reggel közleményben tudatta, hogy felszólítja a Független Benzinkutak Szövetségét és annak elnökét, Egri Gábort, a családok érdekeit szem előtt tartva, fejezze be a vádaskodást. A Nemzetgazdasági Minisztérium arra is kitért, hogy a háború és a háborús árak jelentős terheket rónak a családokra. „Valós megoldást a béke jelentene, de addig is a kormány arra törekszik, hogy a háborús árakat visszaszorítsa.”

Ezért a kormány felszólította az üzemanyag-kereskedőket, önkéntesen csökkentsék a benzin és a gázolaj árát is.

„Az ugyanis nem fogadható el, hogy kizárólag a profitot nézzék, a magyar családok érdeke az, hogy ne fizessenek többet a szomszédos országok átlagánál” – vélekedtek. A gazdasági minisztérium szerint az üzemanyag-kereskedők többsége megértette és elfogadta a kormány szándékait és célját, így az elmúlt hetekben jelentős árcsökkentést hajtottak végre az üzemanyagok esetében. A kormány számítása szerint

a benzinért 38-cal,

a gázolajért 52 forinttal kell kevesebbet fizetnie a családoknak áprilisi, illetve februári csúcsértékeikhez képest.

Azaz a kormány a benzin árát közel 6 százalékkal, a gázolaj árát mintegy 8 százalékkal csökkentette. „Ezzel szemben a Független Benzinkutak Szövetsége téves állításokat fogalmazott meg. A szövetség a családok biztonságával szemben kizárólag saját profitját félti és amiatt aggódik, hogy árrése szűkebbé válik. A megtévesztő kommunikáció helyett a hatékonyság növelésére, a költségek leszorítására kellene törekedni, hogy olcsóbban tudják árusítani az üzemanyagokat” – összegezte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A tárca szerint hamis és megtévesztő a más szektorokkal történő összehasonlítás, hiszen a kormány minden egyes szektorban extraprofitadót vezetett be, ahol olyan extra jövedelmek és profitok keletkeztek, amelyekért az adott vállalkozások nem dolgoztak meg. Így történt ez a bankszektor, a kiskereskedelmi szektor és az energiaszektor esetében is.

Az sem igaz, hogy az üzemanyagárak adótartalma kiemelkedő Magyarországon. Hazánkban az üzemanyagok adótartalma alacsonyabb, mint a szomszédos országokban. Magyarországon a benzin esetében 46 százalék az adótartalom, míg a szomszédos országokban átlagosan 49 százalék. A gázolaj esetében 45 százalékot tesz ki az adótartalom hazánkban, szemben a szomszédos országokban tapasztalható 50 százalékos szinttel.

A minisztérium szerint az is megállapítható, hogy az üzemanyag-forgalmazó piacon belül a színes és a kisebb, fehér (független) kutak közötti szembenállás a piaci struktúra sajátosságából fakad.

Ebben a versenyben azonban mindenkinek szabad utat kell biztosítani.

Az FBSZ állításaival szemben a kormány 2010 óta kiemelten támogatja a kkv-szektort, és annak megerősítésére, hatékonyságának és versenyképességének növelésére törekszik. „Ezt szolgálja többek között a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram, a Széchenyi Kártya Program, az uniós források, köztük a GINOP Plusz 450 milliárd forintos kerete is, de szintén a szektor érdemi megsegítése érdekében volt érvényben a kkv-kamatstop intézménye, amely vállalatok ezreit mentette meg az ellehetetlenüléstől. Ezek a források a benzinkutak előtt is nyitva állnak” – zárta válaszát a Nemzetgazdasági Minisztérium.

(Borítókép: Justin Sullivan / Getty Images)