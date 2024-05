Nagy Márton: Magyarország európai szintű akciótervet fog kidolgozni

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter képviselte Magyarországot a nettó zéró kibocsátási célt szolgáló iparról szóló rendelet (NZIA) végrehajtását, illetve a rendelet által létrehozandó Európa Platform felállítását előkészítő magas szintű találkozón csütörtökön Brüsszelben.

A 2024. május 23-án megtartott ülésen a tárcavezető kifejezte Magyarország elköteleződését a zöld energia alkalmazását és előállítását elősegítő technológiák gyártásának támogatása iránt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a zöldítést a versenyképesség megőrzése, sőt, annak további megerősítése mellett szükséges végrehajtani, miközben az erős és versenyképes uniós gazdaság érdekében lépést kell tartani többek közt az Egyesült Államok és Kína előrehaladásával.

Közölte, a következő évtizedben a zöld újraiparosítás lehet a magyar gazdasági növekedés fő hajtóereje, amely szorosan összefonódik a kutatási, fejlesztési és innovációs teljesítmény emelésével. Ebben kulcskérdés a beruházási ráta magas szinten tartása, a képzett munkaerő rendelkezésre állása, a mesterséges intelligencia és az elérhető modern technológiák használata.

A kormány számára nemzetstratégiai cél a hazai ipari KKV-szektor beszállítói pozíciójának erősítése, a nemzeti bajnokok kinevelése és támogatása, valamint az iparhoz kapcsolódó szolgáltatások – különösen a logisztika – fejlesztése – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Európai szintű akcióterv

Magyarország elkötelezett a zöld gazdasági termelési kapacitások, így például az elektromos autógyártás és az akkumulátorgyártás jelentős növelése mellett. Ehhez kapcsolódóan Nagy Márton hangsúlyozta, hogy technológiailag semleges megközelítésre van szükség a tagállami és uniós intézkedések, szabályozások kialakításakor.

A tárcavezető kiemelte, hogy olyan támogatási programokra van szükség a KKV szektort célozva, amelyek az NZIA célkitűzéseivel összhangban segítik a vállalkozások technológiai fejlődését és fenntartható működését. Hozzátette,

Magyarország a zöld termelési kapacitások elősegítése és az elektromos közlekedésre való átállás gyorsítása érdekében európai szintű akciótervet fog kidolgozni, amely egyaránt célozza a gyártói és a vásárlói oldalt is.

Emellett a szabályozási környezetnek azt is tükröznie kell, hogy a nukleáris technológiákat alkalmazókat ne érje hátrányos megkülönböztetés. Ezért is minősül fontos lépésnek, hogy a NZIA kapcsán a nukleáris technológiák bekerültek a technológiai felsorolásba, amely mellett Magyarország elkötelezetten érvelt, hiszen Paks2 megvalósítása nem csak a zéró kibocsátás elérése tekintetében kulcsfontosságú, hanem az energiaszuverenitás biztosításában is.

Nagy Márton kifejtette, hogy Magyarország álláspontja szerint a magánbefektetőket is érdekeltté kell tenni a nukleáris energia fejlesztésében, hiszen a klímacélok eléréséhez elengedhetetlen a szerepvállalásuk. Így az innováció mentén olyan támogatási rendszereket kell kidolgozni, amelyek magánfinanszírozást is bevonnak a nukleáris energia fejlesztésének finanszírozásába – áll a közleményben.

(Borítókép: Nagy Márton 2022. október 22-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)