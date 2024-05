Az irányítók sikeresnek ítélik meg a szakképzési rendszer átalakítását, amire bizonyíték, hogy tízből hat diák a technikumokat részesíti előnyben a gimnáziumokkal szemben. A technikumokat az ösztöndíjrendszer mellett azzal tették vonzóvá, hogy az érettségi mellett szakképesítést is szereznek a diákok, ezt követően pedig egyenes út vezethet az egyetemi padsorokba.

Immár tízből hat diák a szakképzést választja Magyarországon – derül ki a Innovációért és Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság május eleji közleményéből. Mindezt a szakképző centrumokat összefogó szervezet, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) elnöke is megerősítette. Magyar Zita a Szakmaverzum.hu-nak adott nagyinterjúban kifejtette, a szakképzési rendszer átfogó átalakításával a piaci igényekhez igazodtak.

Az átalakítás egyik legvonzóbb elemeként azt említette, hogy a technikumi tanulók számára is egyenes út vezet az egyetemi padsorokba. Egy 5 éves technikumi képzés során a diák érettségi mellett technikus oklevelet, vagyis lényegében egy szakmát is szerez, ezt követően pedig egyetemre is felvételizhet.

A technikumok más, fő motivációs eleme az ösztöndíjrendszer. A diákok már iskolás éveik alatt ösztöndíjat, sőt a duális képzés során munkaszerződéssel együtt járó fizetést is kapnak. Ennek összege tanulmányi eredménytől függ.

A duális képzésnek köszönhetően a diákok piacképes szakmai és gyakorlati tudással a birtokukban léphetnek be a munkaerőpiacra.

Magyar Zita szerint a szakképzésben kevésbé hangsúlyos az oktatás egészét érintő tanárhiány, továbbá arról is beszélt, hogy úgynevezett uniós kisprojektek is segítik a szakképzési rendszer minél piacképesebbé tételét.