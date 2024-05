Ezek a legnépszerűbb autómárkák a magyarok körében, és itt a legolcsóbb

Fény derül arra, mely márkákat részesítik előnyben a magyarok használt autó vásárlásakor, ahogy azt is megmutatjuk, mekkora különbség van vármegyei bontásban az árak tekintetében. Spoiler: nem kicsi. Eközben áprilisban nem várt rekord dőlt meg a használtautó-piacon.

Bár az elmúlt években a használt autók piacát meglehetősen viharos trendek jellemezték, összességében elmondható, hogy az adásvételek száma továbbra is növekszik. Az erősödő infláció és az emelkedő kamatlábak hatására egyre több vásárló dönt úgy, hogy használt járművet vesz. A piac növekedésének kedvez az a tény is, hogy az új autók elérhetősége sok esetben korlátozott.

Országonként más-más az autók iránt a legnagyobb az érdeklődés (a Totalcaron megtalálja az idei magyar listát). Van, hogy egy modell különösen kedvelt az egyik országban, míg egy másikban nincs számottevő kereslet iránta. A carVertical autóipari adatszolgáltató cég 15 ország – köztük Magyarország – tényleges autótörténeti jelentéseit elemezte, hogy kiderítse, mely autómodellek iránt érdeklődtek a legtöbben 2023-ban.

Ez a leggyakrabban ellenőrzött modell

Az autótörténeti portálon egy adott autómodellre vonatkozó keresések száma arányos a kereslet nagyságával, vagyis a lekérdezések száma alapján összeállítható a vásárlók körében legnépszerűbb járművek listája.

2023-ban a legtöbbet ellenőrzött autó Magyarországon a Volkswagen Passat volt – ez a típus a platformon végzett összes előzmény-ellenőrzés 4,6 százalékát tette ki. Ezt követi a Ford Focus és a Volkswagen Golf, egyformán 4,2 százalékkal, majd a Skoda Octavia 3,9 százalékkal és az Audi A4 3,8 százalékkal.

A magyarok továbbra is komoly érdeklődést mutatnak a német járművek iránt, amelyek jelenleg is jó hírnévnek örvendenek a használtautó-piacon, és aránylag lassan veszítenek az értékükből.

Összességében a magyarországi járműtörténeti ellenőrzések 14,2 százalékát a Volkswagen márkájú autók tették ki, így megállapítható, hogy a hazai használtautó-piacon ez a német gyártó a legnépszerűbb. A vásárlók kedvelik továbbá a Ford (13,17 százalék) és az Audi (13,15 százalék) használt autóit is.

„Számos európai piachoz képest sajátos helyzet tapasztalható Magyarországon a tekintélyes és erős pozícióban lévő Ford szempontjából. Úgy tűnik, hogy hazánkban egyre többen veszik fontolóra, hogy újabb járművet vesznek a prémium alternatívák helyett, amelyeknek a karbantartása köztudottan költségesebb. Az is tény, hogy az autóvásárlási szokásainkra egyre inkább jellemzők a telefonok és egyéb műszaki eszközök vásárlásakor is ismert megfontolások – sokan nem preferálják azokat az autókat, amelyeket nehéz továbbértékesíteni és javítani, vagy amelyeknek a használata nem praktikus” – magyarázza Matas Buzelis, a carVertical vállalat kommunikációs vezetője.

Előfordulnak csalások, korábbi sérülések

Amilyen nagy figyelmet kapnak a legkedveltebb modellek a használt autók piacán, olyan óvatosnak kell lenniük a vásárlóknak, amikor ezek közül a járművek közül választanak. Magyarországon a legtöbbet ellenőrzött autókról sok esetben beigazolódik, hogy a kilométerórát manipulálták, illetve hogy korábban balesetet szenvedtek, ami jelentősen növelheti a fenntartási költségeket.

A carVerticalon ellenőrzött Volkswagen Passat típusú autók 4,1 százalékánál volt kimutatható a hamis futásteljesítmény, és 54,8 százalékuknál a kártörténet. A Ford Focusok helyzete sem jobb: 3,2 százalékuknak manipulálták a kilométer-számlálóját, 56,6 százalékuknál pedig fény derült valamilyen korábbi káreseményre. A Golf modellek 3,8 százalékának változtatták meg a kilométeróra-állását, 51,9 százalékuk pedig kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedett. A manipulált futásteljesítményű és sérült Octaviák aránya 2,4 százalék, illetve 68,2 százalék volt. Magyarországon az öt legnépszerűbb jármű közül az Audi A4 esetében volt a legmagasabb a kilométeróra-csalások aránya (5,3 százalék). 54 százalékuk kárt is szenvedett.

A Passat modellek átlagos kárértéke 4155 euró volt, míg az egyes Focus modellek esetében a kár 4798 euróra, a Golfnál 6256 euróra, az Octaviánál 4524 euróra, az A4 modelleknél pedig 4970 euróra volt becsülhető.

Egy autó állapota nagymértékben függ attól, hogy mekkora figyelmet fordított a karbantartására az előző tulajdonos, ezért vásárlás előtt javasolt szakértővel konzultálni, és ellenőrizni a jármű történetét.

Így néz ki a globális kép

Ami a globális autóvásárlási trendeket illeti, a carVertical portálon a Volkswagen Golf volt a legtöbbet ellenőrzött autómodell 4,91 százalékos részesedéssel. A vizsgált országokat egybevetve a legnépszerűbb autók közé tartozott még a BMW 3-as sorozat (4,89 százalék), a Volkswagen Passat (3,75 százalék), a BMW 5-ös sorozat (3,68 százalék) és az Audi A4 (3,53 százalék).

Ezeket a modelleket széles körben megbízhatónak, illetve a teljesítmény, a kényelem és a praktikum szempontjából is kiegyensúlyozottnak ítélik meg, ezért Európa-szerte igen keresettek.

Az összes vizsgált országot együttvéve a BMW volt a legnépszerűbb gyártó 14,7 százalékos aránnyal. Szorosan mögötte végzett a Volkswagen (14,3 százalék), amelyet az Audi követ 11,9 százalékos részesedéssel.

Az Audi és a Volkswagen gépjárművek az összes elemzett országban a 10 legnépszerűbb márka között szerepeltek.

Megérheti messzebb utazni egy-egy autóért

A lakóhelyünkön és közvetlen környékén túlmutatva is érdemes lehet keresgélni, ha kedvezőbb áron szeretnénk másodkézből személygépjárművet vásárolni. A Használtautó.hu azt vizsgálta meg, hogy a 10 legnépszerűbb használtautó-modell esetében hogyan alakulnak az átlagárak – mindezt vármegyei lebontásban.

A felmérés alapján számottevő különbségekre derült fény – 100–200 km-es úttal akár 2 millió forint is megspórolható.

„Magyarország tájegységeit tekintve lényeges eltéréseket látunk a toplistás használt autók átlagáraiban: az északi és a keleti megyékben alacsonyabbak, nyugatabbra pedig magasabbak az árak. Az ország régiói között tehát továbbra is nagy a vásárlóerőbeli eltérés, és ez természetesen az autók átlagéletkorában is megmutatkozik. Egyes esetekben akár több mint 6 éves eltérésről is beszélhetünk” – mondta Horváth András, a Használtautó.hu autópiaci szakértője.

A portál adatai alapján

Nógrád és Heves vármegyékben találhatók a legolcsóbb és legöregebb, Pest és Zala vármegyében pedig a legdrágább és legfiatalabb darabok.

A leginkább kiugró átlagárkülönbségek közül néhányat említve: egy Ford Focus Nógrád vármegyében csaknem 2 millió forinttal olcsóbb, mint Budapesten (egy Opel Astra pedig mintegy 1 millió forinttal). Egy Skoda Octavia több mint 2 millió forinttal olcsóbb Pest vármegyében, mint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, hasonlóan a BMW 3-as sorozatához Heves vármegye és Budapest viszonylatában.

Még a toplista élén álló Suzuki Swiftnél is megközelítőleg 800 ezer forintos eltérés látszik Nógrád és Zala között.

Váratlan rekord

Közben a DataHouse adatai rekordeladást mutattak áprilisban a használtautó-piacon.

Az idei negyedik hónapban mintegy 80 900 személygépkocsi cserélt gazdát, 21 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Bár ez egy előzetes, becsült érték – a hónapban lezajlott adásvételeket követő átírások késleltetve jelennek meg a statisztikákban –, az eddigi 76 ezres havi rekordérték immár biztosan a múlté.

„Miután az elmúlt évben jobbára 70 ezer körül mozgott a használt személyautók adásvételének havi mennyisége, az év elejétől látványos emelkedést produkált a belföldi piac. Már februárban és márciusban is rendre 75 ezer fölött járt a gazdát cserélő járművek száma, de az áprilisi 80 ezer fölé emelkedő előzetes volumen még úgy is váratlan fejleménynek számít, hogy a végső szám esetleg valamivel 80 alatt marad majd” – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

A kiugró aktivitás több tényező együttes hatásának köszönhető. Az infláció visszaesésével egyrészt ismét kiegyensúlyozottabbá vált a lakosság jövedelmi helyzete (amihez sokaknál hozzájárultak a jelenleg magas hozamot biztosító állampapírok is), másrészt a kamatok is látványosan csökkentek, ami a hitelezett eladásokat is felpörgette.

Egyes használtautó-szegmensekben a tavalyi áreséseket továbbra sem követte gyors visszapattanás, sok autót ma is elérhető árakon kínálnak.

Emellett az év első négy hónapjában tíz százalékkal több új autót értékesítettek, és közel négy százalékkal több importált használt autót hoztak be, ami a lecserélt járművek piacra kerülésével szintén pótlólagos impulzust adott a belföldi használtautó-piacnak.

Az előző egy-két évben sokan halasztották el vásárlásaikat a megugró használtautó-árak és a reálbércsökkenés miatt, ezek a tranzakciók részben most realizálódnak. Emiatt elsősorban a tervezettnél tovább használt autók kerülnek nagyobb számban a piacra. A forgalom a korábbiaknál idősebb és olcsóbb járművek felé tolódott el, vagyis egyelőre a piac alsó szegmense pörgeti a piacot

– tette hozzá Halász Bertalan.

Bár az általános piaci környezet továbbra is számos bizonytalanságot hordoz magában, az év eleji lendület fényében egyre nagyobb esély látszik arra, hogy 2024 egészében az éves rekord is megdőljön – az eddigi csúcsértéket 2022-ben, 825 ezer személyautó adásvételével érte el a használtautó-piac.

Miközben a használtautó-piacon 2024 első négy hónapjában gazdát cserélő 305 800 személyautó mennyisége 14,4 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 267 200-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 36 100 darab volt, ami 3,4 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 34 900-as értéket.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)