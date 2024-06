Júliustól nyújtható be kölcsönkérelem az otthonfelújítási programra

Az otthonfelújítási program keretében a kormány kamatmentes kölcsönnel és vissza nem térítendő támogatás kombinációjával segíti, ösztönzi a családi házak energetikai korszerűsítését.

A két tárca közleménye szerint az európai uniós forrásból biztosított, 108 milliárd forintos keretösszegből a becslések szerint mintegy 20 ezer lakóépületen valósulhatnak meg fejlesztések.

A kormány tájékoztatása szerint a társadalmi egyeztetése alatt kiemelkedően sok, több mint 500, jellemzően előremutató és alkalmazható javaslat érkezett be.

Az észrevételek alapján több ponton is változott, új elemekkel egészült ki a felhívás. A legtöbbeket érintő újdonságok a következők:

A két tárca arról is tájékoztatott: a pályázat fő eredményfeltétele, hogy a 30 százalékos energiamegtakarítást mindenképp szükséges elérni. Ennek érdekében minden igénylőnek javasolt tanácsadó igénybevétele a kölcsönkérelem benyújtása előtt. A kormány várakozása szerint

Majd végezetül emlékeztettek arra, hogy a nyertesek így könnyebben tarthatják fogyasztásukat a sávhatár alatt, még nagyobb mértékben részesülhetnek a rezsicsökkentés előnyeiből. Az alacsonyabb energiafelhasználás erősíti az ellátás biztonságát, mérsékli az energiaszektor környezetterhelését, hozzájárul a klímavállalások teljesítéséhez.

Az otthonfelújítási program közel 130 milliárd forint megrendelésállományt generálhat az építőiparban és építőanyag-kereskedelemben, ezzel hozzájárul a gazdasági növekedés újraindításához is.

Illeszkedik a korábbi programokba

Az otthonok korszerűbbé válásával csökken a háztartások energiafogyasztása, ami csökkenti az ország energiaigényét, így a program meghatározó lépést jelent az energiaszuverenitás megerősítése szempontjából, amit a kormány sokszor hangsúlyoz. Emellett az otthonfelújítási program illeszkedik a versenyképességi stratégiába is, hiszen annak célja a hazai alapanyagipar, a hazai beszállítók megerősítése. Az új otthonteremtési támogatással a kormány 3+1 eleművé bővítette azon támogatások körét, amelyek az otthonteremtést vagy az otthonok felújítását szolgálják. Januártól elérhető a falusi csok, ami új ház vásárlására, használt lakás vásárlására és bővítésére, meglévő lakás korszerűsítésére és bővítésre igényelhető, céltól függően 15 millió forintos összegben.

Szintén januárjától érhető el a csok plusz is, amelyen keresztül a kormány maximálisan 50 millió forintos kedvezményes hitelt biztosít (három gyermek vállalása esetén) országosan településtípustól függetlenül, új és használt ingatlanra is felhasználható, vásárlásra, építésre és bővítésre egyaránt. A harmadik pillér pedig a most bejelentett otthonfelújítási program. Illetve elérhető a babaváró hitel is, amely akár lakáscélra is felhasználható, alapvetően szabad felhasználású támogatási forma, amelyen keresztül 11 millió forintnyi kedvezményes (gyermek születésekor kamatmentessé váló) hitelt biztosít a kormányzat.