Bár jogszabály írja elő, sokáig nem szereztek érvényt annak, ezért évtizedek óta állnak a Balatonon szabálytalanul megépített stégek, vagy azon jogszabályellenesen elhelyezett stégkapuk. A HírBalaton beszámolói alapján a tó keleti partjához hasonlóan, most a déli partszakaszon kezdik meg a bontást a vízügyi hatóságok.

Korábban is akadtak Balaton parti települések, ahol a vízügy munkatársai már nekiláttak a balatoni illegális stégek elbontásának, és flexszel vágták le a stégek kapuit, hiszen a Balatonon tilos a közterületről vízbe vezető stégekre kaput, kerítést tenni. Évtizedekig nem szereztek érvényt ennek a jogszabálynak és nem történt semmi, azonban most arról számolt be a HírBalaton, hogy a héten felhívások jelentek meg dél-balatoni illegális stégkapukon, miszerint 5 napja van a tulajdonosoknak az elbontásra, különben a vízügy teszi meg, a tulajdonos költségén.

A vízügy ott, ahol nincs engedély a stégre sem, azt is elbontja, ahol szabályosan építették fel a stéget, ott viszont csak a kaput szerelik le róla.

A lap információi szerint az elmúlt néhány hétben sokan kezdtek bele inkább maguk az illegális építmények elbontásába a tó keleti részén, hogy ne kelljen a nagy összegű büntetéseket befizetniük. Most pedig a Balaton déli partjánál is megfigyelték, hogy egyre többen bontják le a szabálytalanul épített vagy kapuval ellátott stégeiket. Több helyen pedig figyelmeztetést helyeznek el a hatóságok.

Nem csak szabálytalan, veszélyes is az illegális stégépítés

A folyamatok felgyorsulása annak is köszönhető, hogy új vezetője van a vízügy balatoni kirendeltségének.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a veszélyt jelentő, szabálytalanul elhagyott horgászkarók és illegális stégek felszámolását már tavaly megkezdték lebontani, most pedig a stégkapukon a sor. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az érvényes jogszabály szerint, aki a megfelelő engedély birtokában építette meg a vízállását, az sem zárhatja le kapuval, kerítéssel, ha közterületről vezet a bejáró tóba.

A változáshoz az is hozzájárulhatott, hogy egyes partszakaszokon a nádas több helyen pusztulni kezdett a felszabdaltságok, nádirtások miatt.

Hogy a helyiek hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy lebontják a sok esetben több évtizede álló stégeket, azzal ebben az írásunkban foglalkoztunk.