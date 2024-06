„Kiváló termésre, a tavalyi duplájára és hosszú szezonra számíthatnak idén a kajszibarack-termesztők. Idén ugyanis korábban kezdődött és tovább tarthat a kajszibarack szezonja” – mondta Nagy István.

Az agrárminiszter arról is beszélt, hogy Magyarországon jelenleg 1731 termelő foglalkozik ennek a gyümölcsnek a termesztésével, összesen 4938 hektáron. Az elmúlt években a termőterület is jelentős növekedést mutatott, ami a kultúra növekvő népszerűségét és gazdasági jelentőségét is jelzi.

Közölte, a kajszibarack termesztése a sokszínűsége miatt fontos része a magyar mezőgazdaságnak, és azon dolgoznak, hogy a termelők minél stabilabb feltételek között növelhessék terméshozamukat, és megfelelő támogatást kapjanak fejlesztésekhez.

Az idei évben a klímaváltozás hatására korábban, május második felében megkezdődött a korai fajták betakarítása, és a gazdák átlagosan 16-18 ezer tonna gyümölcsöt várnak

– fogalmazott a videóban.

Jelentős támogatási rendszer

Felhívta a figyelmet, hogy az Agrárminisztérium az új Közös Agrárpolitika keretein belül jelentős támogatási rendszert épített ki a kajszibarack-termesztők számára, amely legalább 50 százalékos, de maximum 65 százalékos forrásintenzitással segíti elő a vállalkozások fejlesztési elképzelésit.

Ezek a támogatások a csemete megvásárlásától kezdve egészen a feldolgozott késztermék előállításáig terjednek ki. Hozzátette: a kormány továbbra is elkötelezett a kajszibarack termesztésének és feldolgozásának támogatása mellett, hiszen a cél az, hogy a magyar mezőgazdaság versenyképesebbé váljon a nemzetközi piacon.

Nagy István arról is szót ejtett, hogy a kajszibarack frissen fogyasztva kiváló antioxidáns-forrás, magas béta-karotin-, valamint A-, C- és E-vitamin-tartalommal bír, emellett pedig fontos szerepe van a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és általános egészségünk fenntartásában.

Mint írtuk, nem a kajszibarack az egyetlen gyümölcs, amely a vártnál hamarabb került a boltok polcaira. A dinnye- és az eperszezon is hosszabb idén.