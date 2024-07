Megtudtuk, miről szól valójában a kötelező visszaváltás

Rendkívüli sebességgel nő a visszaváltások száma, ami ezen a héten már elérte a napi 2,5 milliót

– közölte az Index megkeresésére a Mohu. Vagyis a rendszernek köszönhetően már most is naponta két és fél millió darab műanyag, fém és üveg italcsomagolás kerül megfelelő helyre, ezáltal garantáltan nem lesz belőle illegális szemét.

Ez a szám a jövőben továbbra is dinamikusan nőhet, mint ahogy hozzá kapcsolódóan a REpont applikáció használata is, amelyet eddig 400 ezren töltöttek le. Várhatóan a REpont hálózat továbbra is dinamikusan bővül, a Mohu szerint újabb boltok csatlakozása várható, mert a vásárlók egyre több helyen keresik majd a visszaváltás lehetőségét. Egy vásárlónak pedig vonzerőt jelenthet, ha vissza is tud váltani egy adott boltban.

A 400 négyzetméternél nagyobb boltoknál kötelező az automaták telepítése, így ezek a boltok le vannak fedve,

a 200 négyzetméternél nagyobb boltoknak pedig többek között a vásárlók vonzása miatt ajánlott a csatlakozás.

A kisebb boltok pedig, ahol nem fér el egy ilyen automata, a kézi visszaváltás lehetőségéhez csatlakozhatnak.

Ebben az esetben nem az automatába dobja be a vásárló a palackot, hanem a boltos veszi vissza azt. Az 50 forintot helyben le lehet vásárolni, a Mohu teherautója pedig átveszi a kisbolttól a gyűjtést.

Minden palack után kezelési díjat fizetnek

A vállalatnál elismerték lapunknak, az összes érintett szereplő ismerkedik még a rendszerrel. Érkeznek visszajelzések például az automaták környékének tisztán tartásával vagy azok ürítésével kapcsolatban. Az automatákat helyben, a bolt munkatársai kezelik, ezért a Mohu minden palack után kezelési díjat fizet az üzemeltetőknek, hiszen kiemelten fontos a berendezések tisztán tartása és azok rendszeres ürítése.

Mivel a REpont hálózat további növelése és fejlesztése a cél, erre fordítják a vissza nem váltott palackok 50 forintos díjából származó összeget is.

Igaz, a visszaváltások számának növekedésének mértéke és ritmusa azt jelzi, hogy az 50 forint megfelelő motivációs erő – a magas infláció ellenére is –, hogy az eddigi szokásokkal szakítva visszavigyük, ne pedig összegyűrjük és a kukába dobjuk a dobozokat, üvegeket, még ha szelektíven is.

Egyes helyeken esetleg a vártnál hamarabb megtelnek az automaták, gyakrabban kell cserélni a zsákokat, hamarabb összegyűlik a várt visszaváltási mennyiség a boltban. Ilyen esetben a Mohu logisztikai támogatását is lehet kérni, a társaság jelzés esetén törekszik a helyzet mielőbbi megoldására. Megelőzve az ilyen helyzeteket, megemelték az üzemeltetők számára biztosított zsákok számát, amelyekben tárolniuk kell az automatákból kivett hulladékot.

A Mohunál megállapították:

a PET-palackok okozzák a legnagyobb környezeti terhelést. Ezek megfelelő begyűjtése és újrahasznosítása kiemelten fontos a körforgásos gazdaság szempontjából.

Az EU előírása szerint 2029-ig a PET-palackok 90 százalékát vissza kell gyűjteni és újrahasznosítani.

Hosszabb távú cél, hogy 2035-re teljesítse Magyarország az uniós elvárásoknak megfelelő 65 százalékos újrahasznosítási rátát, amelynek elérésében szintén sok múlik a DRS-rendszeren.

A lehető legnagyobb kapacitást biztosítják

Sokan a 400 négyzetméter feletti boltokban találkozunk leggyakrabban ezekkel az automatákkal, ezért az Index körkérdést intézett a témában a nagy áruházláncok felé.

A Lidl Magyarország minden áruházában megtalálhatóak a visszaváltó automaták, áruházanként minimum egy, de egyes üzletekben akár két-három darab is

– közölte Tőzsér Judit, a diszkontlánc vállalati kommunikációs cégvezetője. Az automaták könnyen megközelíthetőek, néhány áruháztól eltekintve jellemzően az üzleten belül, közvetlenül a bejáratnál helyezkednek el, és kizárólag nyitvatartási időben üzemelnek. A berendezések PET-palackokat, egyutas üvegeket és fémdobozokat váltanak vissza. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ahogyan nő a „Vigyél vissza” logóval ellátott termékek száma, úgy egyre több csomagolást visznek vissza a vásárlók.

A lehető legnagyobb kapacitású italcsomagolás-visszaváltó berendezéseket telepítették, hogy a visszaváltás gördülékeny, zökkenőmentes és gyors legyen.

Így is előfordulhat ugyanakkor, hogy a forgalmasabb időszakokban a visszaváltás során várni kell, amíg a gép felszabadul. Segítve a vevőket, túl az automaták melletti tájékoztatáson, az új csomagolással érkező termékek esetén azok ártáblájára is rákerül a visszaváltást jelző logó. A nem visszaváltható italcsomagolások részére a berendezések mellett külön gyűjtőedényeket helyeztek el.

A Lidlnél emlékeztettek: a betéti díj összegét a vásárlók vagy a Mohu által működtetett applikáció segítségével az általuk megadott bankszámlára visszautaltatják, karitatív célokra ajánlják fel az összeget, vagy pedig a gép által kiadott kupont az adott üzletben levásárolják. Az önkiszolgáló kasszáknál azonban még nem váltható be a kupon.

Számos kihívás elé állít a DRS

A SPAR Magyarország kommunikációs vezetője, Maczelka Márk arra hívta fel az Index figyelmét, hogy napi több mint 600 ezer vásárlójuk van, és közel egy tucatszor jeleztek problémát a vevők július 1-je óta a rendszer működésével kapcsolatban.

A legnagyobb problémát a termékregisztráció csúszása jelentette az elmúlt hónapokban és jelenti még most is. Ez természetesen kihat a kereskedelmi folyamatainkra. Így történhetett meg több alkalommal, hogy egyes termékeken ott van a DRS-logó, kifizeti a vásárló utána az 50 forintot, a gép viszont még nincs felprogramozva a visszavételre

– mondta a szakember, éppen ezért javasolják, hogy a vásárlók töltsék le telefonjukra a REpont applikációt, és otthonukban először győződjenek meg arról, hogy az adott palackot az automaták már vissza tudják venni. Amennyiben még nem, akkor gyűjtsék az érintett palackokat otthonukban még egy kis ideig. „Reményeink szerint ebben a hónapban már minden termék átesik a regisztráción” – tette hozzá. A SPAR az alábbiakban vázlatpontokba szedte a további észrevételeit.

Kihívást jelent a vásárlók megfelelő tájékoztatása:

milyen módon győződhetnek meg arról, hogy visszaváltható-e az italcsomagolás;

melyik géptípus milyen italcsomagolást fogad el (egyutas/többutas);

milyen visszatérítési módok közül lehet választani, ezen belül is a REpont applikáció működése és funkciói is figyelmet érdemelnek.

Kihívást jelent az áruházi folyamatok menedzselése is:

a folyamatos áruelérhetőség biztosítása, illetve a termékváltás követése;

az üvegvisszaváltó gépek rendezett és tiszta környezetének biztosítása;

a háttértárolási struktúra kialakítása és fenntartása a visszaváltott italcsomagolások elszállításáig.

A Tesco sajtóosztályán a DRS-rendszerrel kapcsolatban úgy nyilatkoztak, hogy nem tapasztalnak nagyobb fennakadásokat. Az áruházlánc választékában szereplő

több mint 1700 érintett termék közül a darabszámot tekintve már több mint 70 százalékos az átállás, ha pedig az eladott termékszámot nézzük, akkor a 90 százalékot is meghaladja a visszaváltható italcsomagolások aránya.

Megjegyezték, hogy az utóbbiak száma exponenciálisan növekszik, hiszen a polcokra kerülő termékek közül is már egyre több a visszaváltási díjas termék.

Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, hogy vannak még kisebb fennakadások a rendszer működésével kapcsolatban, de bizakodóak, hogy ezek mihamarabb megoldódnak.

Kiugró számok Budapest belvárosában

Az átállás a Penny és a beszállítók között zökkenőmentesen történik, a tervek szerint halad. „A Mohu-automaták működtetése során néhány kisebb hibát észleltünk, amit jeleztünk az üzemeltetők felé, akik dolgoznak a probléma elhárításán” – közölték a diszkontláncnál. Felidézték, hogy januárban kezdődött az automaták beszerelése, és tavasszal kezdtek el megjelenni az első visszaváltható palackok, de még jelenleg is van a piacon DRS-en kívüli termék.

Egyébként érezhető, hogy a nyár az italok szezonja, rengeteg PET-, alu- és üvegpalackos termék kerül a boltokba akár in-out, akár szezonális belistázás keretében, tehát a DRS-köteles termékek száma az elmúlt hetekben kezdett el a polcokon látványosan növekedni

– tették hozzá. Amellett, hogy folyamatosan növekszik a visszahozott, beváltható palackok száma, megjegyezték, hogy rengeteg olyan palackot is visszahoznak a vásárlók, amelyet nem kezel az automata. Budapest belvárosa már az első időszakban kiugró számokat produkál, ez összefüggésben van azzal, hogy itt a legmagasabb a palackos ásványvíz fogyasztása is.

Készpénzre is váltható az utalvány

Az Auchannál azt tapasztalják, hogy az átállás folyamatos. Az új, DRS-csomagolású termékek száma lassan, de fokozatosan emelkedik az üzleteikben. A vásárlók manapság egyre tudatosabbak, így magas visszaváltási arányra számítanak. Az Auchan üzleteiben több mint 50 automata várja a vásárlókat nyitvatartási időben.

„Minden áruházunkban található automata, a hipermarketekben nagy kapacitású, a kötelező visszaváltási díjas PET/alu/egyutas üvegpalackok mellett a betétdíjas, többször használatos üvegek visszavételére is van lehetőség. Superstore áruházainkban pedig kompakt méretű automatákba lehet visszaváltani az üres palackokat” – ismertették.

A kapott utalvány a vevőszolgálaton készpénzre váltható, a kasszáknál viszont nem, és a pénztáros nem is adhat vissza különbözetet.

Az Auchannál azt javasolták, hogy aki nem vásárolja le az egész összeget, annak érdemes előbb a vevőszolgálaton készpénzre váltani az automatából kapott vouchert.

