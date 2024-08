Kínai óriásberuházással pörgetnék fel a magyar acélipart

A Liberty Steel Group a GFG Alliance része, amely a Sanjeev Gupta és családja tulajdonában lévő globális vállalkozások és befektetések hálózata.

A megállapodás 1,3 milliárd eurós összegre vonatkozik, és utat nyit a Liberty évi hárommillió tonnás elektromos ívkemencés létesítményének finanszírozása, azaz a berendezések exportja és telepítése előtt Dunaújvárosban

– írják a közleményben. Az elvi megállapodás megkönnyíti azoknak a további támogatásoknak és garanciáknak a megszerzését, amelyek alapján véglegesítik a beruházás tőkeszerkezetét.

Új szintre emelik a magyar acélipart

Az új létesítmény üzembe helyezésével az egyre elavultabbá váló szénalapú acélgyártási módszereket a legújabb, fenntartható acélgyártási technológiával váltják fel.

A két új, 150 tonna kapacitású ívkemence (EAF) a korszerűsített, másodlagos kohászati létesítménnyel együtt képes lesz az acélhulladék újrahasznosítására, valamint a redukciós vaspellet közvetlen fölhasználására

– ismertették a közleményben. Az így előállított kiváló minőségű acéllemezeket a meleghengermű dolgozza majd fel. Az új üzem a korábbi technológiával összevetve lehetővé teszi, hogy a gyártás közvetlen szén-dioxid-kibocsátását mintegy 80 százalékkal csökkenthessék.

Az 1,3 milliárd euró értékű beruházási csomag magában foglalja a meglévő meleghengermű és horganyzósor korszerűsítését, valamint új gyártósorok telepítését, amelyek a védelmi és autóipari termelés magyarországi gyártóbázisait szolgálják majd ki.

A bejelentés egybeesik a CISDI képviselőinek Liberty Dunaújvárosban tett látogatásával. „A CISDI tovább folytatja a már megkezdett műszaki és megvalósíthatósági tanulmányok készítését, mielőtt az új, zöldacélgyártásra alkalmas ultramodern acélműgyártási műszaki specifikációját véglegesíti” – írják.

A látogatás során a CISDI és a Liberty szakértői a svájci NPT és a német RCG szakembereivel együttműködve tervezik a termelő berendezések optimális elrendezését, valamint a technológia működtetéséhez szükséges áram-, gáz-, víz- és gőzellátási segédberendezéseket.

Zöldacélüzemmé válhat a dunaújvárosi gyár

Thomas Gangl, a Liberty Steel Europe vezérigazgatója kijelentette: „Fontos mérföldkőhöz érkeztünk, amely megalapozza, hogy a Liberty dunaújvárosi gyára a fenntartható acélgyártási technológiák terén élenjáró, modern zöldacélüzemmé váljon.” Elmondta, hogy a projekt a tervezett ütemben halad.

Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár hozzátette, hogy folyamatosan követi a zöldacélprojekt haladását, amely beruházás nemzetgazdasági szempontból stratégiai fontosságú.

Az üzemben a CISDI legmodernebb elektromos ívkemencéje, öntőüst, vákuumos gázmentesítés, lemezöntő és mesterségesintelligencia-alapú vezérlőrendszer kerül beépítésre,

amely „világszínvonalra emeli az üzem hárommillió tonnás termelési kapacitásait jelentős szén-dioxid-kibocsátás-megtakarítás mellett” – ismertette XIAO Peng, a CISDI elnöke.

A Sinosure Shanxi részéről HE Zhigang hozzátette: „Ez a beruházás azért is fontos, mert egyben a magyar acélipar szén-dioxid-mentesítését és modernizációját támogató fejlett kínai technológia bemutatója is lesz. A Liberty Dunaújváros és a CISDI együttes erőfeszítése aláhúzza a Kína és Magyarország közötti erősödő együttműködést, és megmutatja, hogy a fenntartható acélgyártási technológiákba történő beruházás milyen hatalmas potenciális előnyökkel jár.”

